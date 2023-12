Postazione gaming da urlo con queste lampade RGB Corsair! (-22%)

Un vostro amico o parente è un videogiocatore e non sapete cosa regalargli per Natale (a tal proposito, qui trovate i migliori titoli da mettere sotto l'albero), o semplicemente volete abbellire la vostra postazione con un tocco di originalità? In entrambi i casi a fare al caso vostro è il kit di luci LED personalizzabili Corsair iCUE LT100, capace di rivoluzionare l'aspetto del set-up e oggi in offerta a soli 94,99€ invece di 139,99€!

Kit Corsair iCUE LT100, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit Corsair iCUE LT100 è perfetto per tutti coloro che vogliono aggiungere un tocco di stile e personalizzazione alla propria postazione da gaming, creando un'atmosfera coinvolgente e in perfetta sincronia con i titoli in riproduzione. Il set, infatti, è composto da due torri separate, ognuna dotata di ben 46 LED personalizzabili che permetteranno di creare veri e propri spettacoli di luce in base ai vostri gusti.

L'effetto generato dalle due luci sarà omogeneo e coinvolgente, ma è possibile modificare l'intensità in base all'orientamento delle torri, generando un'atmosfera più soffusa o più intensa. Inoltre, sono dotate anche di un supporto per le cuffie rimovibile, il quale rappresenta un comodo plus, permettendovi di averle sempre a portata di mano e riposte in modo ordinato.

Insomma, parliamo non solo di un prodotto esteticamente accattivante, ma anche perfetto per coloro che eseguono live streaming o video per social o YouTube, conferendo allo sfondo un tocco decisamente più accattivante e originale. Non possiamo, dunque, non consigliarvi questo ottimo kit!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

