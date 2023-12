Sony 85 mm f/1,8 (SEL85F18) | Test & Recensione

I cataloghi Sony e quello dei partner che offrono lenti con attacco FE sono piuttosto ampi e ricchi di interessanti opportunità; che siano zoom o fissi, ormai gli obiettivi per le mirrorless sono prodotti facili da reperire anche per chi non ha necessità da professionista ma cerca una soluzione più economica. Forse proprio con questa idea in mente, Sony ormai da diverso tempo ha diversificato molto il suo catalogo di prodotti, offrendo lenti di varia natura e categoria. Le lenti GM e G, che abbiamo provato in questo precedente articolo, sono quelle destinate a chi della fotografia ha fatto il proprio impiego, mentre le più classiche sono suggerite per hobbisti e appassionati. Con l’idea di rivolgerci a chi è incuriosito dalla fotografia, ho provato per qualche settimana l’obiettivo a focale fissa Sony 85mm f/1,8 (SEL85F18); un teleobiettivo medio ideale per ritratti e dettagli (no macro).

Sony 85mm f/1,8 (SEL85F18) è un obiettivo compatto e robusto, con dimensioni di 72 x 82 millimetri e un peso di soli 371 grammi. Il suo corpo nero è realizzato in alluminio e presenta un anello di messa a fuoco zigrinato. Viene fornito con un paraluce reversibile e supporta filtri da 67 mm sull'elemento anteriore. Nonostante le sue dimensioni compatte, l'obiettivo è ben bilanciato sulla mia a7 III. Come gli altri obiettivi con attacco FE, è progettato per resistere a polvere e umidità.

Utilizza il sistema di messa a fuoco "focus-by-wire" comune agli obiettivi mirrorless Sony; in modalità manuale, la rotazione dell'anello di messa a fuoco attiva un motore per regolare la messa a fuoco, anziché muovere direttamente gli elementi di messa a fuoco.

Sony 85mm f/1,8 (SEL85F18) presenta controlli fisici limitati, tra cui un interruttore MF/AF per cambiare la modalità di messa a fuoco e un pulsante per attivare il blocco della messa a fuoco. Tenendo premuto quest'ultimo, è possibile mettere in pausa il sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera, consentendo di ricomporre uno scatto senza modificare le impostazioni. Il pulsante può anche essere riconfigurato, ad esempio, per attivare il sistema Eye AF di Sony, ideale per i ritratti in quanto identifica gli occhi umani e blocca la messa a fuoco su di essi.

Va notato che l’obiettivo FE 85mm non dispone di un sistema di stabilizzazione ottica proprio; non un vero problema visto che le più recenti Sony a7 ne sono dotate, tuttavia è un aspetto da non sottovalutare e che potrebbe non piacere a tutti.

La distanza di messa a fuoco minima è di 0,8 metri, rendendolo adatto per la ritrattistica, anche se non per la fotografia macro. La velocità di messa a fuoco è elevata grazie ai doppi motori lineari che guidano il sistema di messa a fuoco automatica, consentendo di fissare rapidamente ed efficacemente i soggetti.

Nelle prove e nei vari scatti che ho effettuato ho notato che l’obiettivo è estremamente nitido anche a f/1.8; la profondità di campo è limitata, e non tutta l'immagine sarà sempre a fuoco, soprattutto quando si riprende un soggetto non perfettamente planare. Il bokeh, soprattutto sulle luci, è gradevole e non eccessivamente invasivo. Limitate le distorsioni visibili, presente invece una leggera vignettatura a tutta apertura risolvibile facilmente con Photoshop e Lightroom caricando il profilo della lente.

Verdetto

I fotografi e appassionati che utilizzano le mirrorless Sony si trovano di fronte a numerose opzioni nella gamma focale compresa tra 85 e 100 mm, tutte di un ottimo livello; la scelta del miglior obiettivo può rivelarsi difficile, ma Sony 85mm f/1,8 (SEL85F18) può rivelarsi un’ottima scelta complice il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. La messa a fuoco è veloce e silenziosa, il barilotto è resistente alla polvere e all'umidità e le immagini prive di distorsioni evidenti (in ogni caso correggibili con i software classici).

Attenzione solo alla stabilizzazione: per coloro che utilizzano una fotocamera priva di essa potrebbe essere giustificato investire su lenti già stabilizzate. Il prezzo consigliato di Sony 85mm f/1,8 (SEL85F18) è di 650 euro, ma non è raro trovarla scontata anche di diverse centinaia di euro (come ora su Amazon, disponibile a 399 euro).