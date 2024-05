Poteva Kratos non diventare il protagonista di Elden Ring?

La community dei modder di Elden Ring continua ineluttabile a produrre mod sempre più divertenti, l'ultima delle quali colma un'assenza che, effettivamente, risultava inspiegabile fin a oggi, il tutto grazie a MarkusRollo.

La nuova mod trasforma il Senzaluce nel famoso Kratos della serie God of War, ma non si limita a un cambio estetico. Inclusa nella mod c'è anche una riproduzione delle Lame del Caos, complete di un set di mosse personalizzato che emula lo stile di combattimento di Kratos.

Questa straordinaria trasformazione stabilisce nuovi standard per la personalizzazione del proprio Senzaluce, visto che introduce moveset completamente inediti per delle armi che vanno oltre al semplice processo di reskin.

La mod, difatti, permette ai giocatori di iniziare direttamente nei panni di Kratos scegliendo questa configurazione come classe di partenza, il pacchetto, inoltre, include statistiche, descrizioni e icone su misura per fornire un'esperienza il più simile possibile a un DC ufficiale.

Le Lame del Caos, celebri per essere state forgiare nell'Oltretomba e donate a Kratos da Ares, possono essere utilizzate sia a una mano sia a due mani e, come accennato poc'anzi, offrono un moveset unico e inedito.

Un'aggiunta spettacolare è rappresentata dallo Spartan Slam, un attacco speciale che vede Kratos scatenare una pioggia di fuoco seguita da un colpo a terra devastante, che genera un'esplosione.

Per gli appassionati interessati a vivere questa avventura impersonando il celeberrimo Fantasma di Sparta, la mod "God of War - Young Kratos with Custom Blades of Chaos Moveset" è disponibile per il download gratuito su NexusMod.

Sul sito sono presenti tutte le istruzioni necessarie per una corretta installazione. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per riavvicinarsi a Elden Ring, specialmente in vista dell'imminente uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, prevista per il 21 giugno.