Potion Craft: il simulatore per alchimisti

Un titolo sicuramente interessante e particolare è proprio Potion Craft, presentato allo Steam Game Festival, sviluppato da Niceplay Games, una casa di sviluppo nata dall’iniziativa di Mikhail Chuprakov.

Ma di cosa si tratta? Per adesso è presente una demo, il gioco verrà rilasciato entro la fine del 2021.

Ci troviamo nei panni di un alchimista che si è trasferito in una nuova città, in una casa che sembrava appartenere ad un altro alchimista o mago. Il tutto viene ricreato in un immaginario medievale, con particolare cura nei disegni.

Lo stile grafico infatti riprende proprio quello degli antichi manoscritti medievali, una scelta stilistica non casuale, ma che rende ancora più immersivo il gioco. Come nuovi arrivati dovremo organizzare la nostra attività, un breve tutorial ci aiuterà a capire come funziona la routine: si raccolgono gli ingredienti, poi ci sarà la fase preparativa e infine la vendita ai clienti.

Dopo il tutorial dovremo vedercela da soli, saremo noi a dover gestire i nostri ingredienti, le preparazioni e i clienti (che non saranno pochi). Come gioco è piuttosto semplice e rilassante, per creare le nostre pozioni dovremo trascinare gli ingredienti, mescolarli e poi dare sfogo alla creatività attraverso una mappa che ci aiuterà nella creazione.

Ogni cliente avrà delle richieste precise, inizialmente le pozioni da preparare saranno poche e semplici, ma più si va avanti e più la creazione si stratifica e si amplia. Certo per essere una demo le combinazioni sono già molte, ancora non si sa quanto verranno approfondite nel gioco completo.

Sarà necessario tenere d’occhio gli ingredienti (funghi, fiori, erbe) e saper gestire le vendite, può sembrare scontato ma non lo è, perché potrà capitare di non avere abbastanza ingredienti per soddisfare la domanda dei clienti.

Ma non solo, ci saranno anche una serie di bonus sbloccabili da ottenere sperimentando con le pozioni, creando quello che sembra un vero e proprio “albero delle abilità”.

Ci saranno anche dei personaggi che verranno per venderci i loro prodotti: erbe particolari o altri strumenti utili per il nostro lavoro. La gestione del denaro sarà fondamentale: ciò che si guadagna va investito con saggezza, non tanto dissimile dalla vita quotidiana!

Le combinazioni della demo sono diverse, si auspica che nel gioco completo verranno aumentate. Certo un’osservazione da fare è che non sarebbe stata malvagia l’idea di renderlo disponibile anche su mobile, essendo un gioco molto adatto per la portabilità, per i “momenti morti” durante la giornata.

La particolare cura della grafica sui costumi, le erbe e l’ambientazione è certamente encomiabile. La curiosità per la versione completa è tanta, ma nell’attesa potete scaricare la demo gratuita. Qui il trailer completo del gioco.

Il momento per tirar fuori il nostro spirito commerciale è arrivato, accendete il fuoco e create i vostri intrugli!