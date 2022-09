Quando nel 2016 venne annunciato il nuovo Prey, in tanti espressero dei dubbi sull’esperienza di gioco. Nel 2017, quando il titolo uscì e venne reso disponibile per tutti, rapidamente la critica e il pubblico cambiarono idea, definendolo forse uno dei migliori videogiochi usciti quell’anno e in generale un’ottima opera di Arkane Studios. Opera che però, almeno inizialmente, non doveva chiamarsi così. A svelarlo è Raphael Colantonio, ex di Arkane Studios, in una lunga intervista riportata da PC Gamer.

Nell’intervista, Colantonio ha affermato che in Arkane non c’era nessuna volontà di chiamare Prey in quel modo. “Non volevo chiamarlo così. Volevo dirlo davanti ai giornalisti, ma non potevo. Odio mentire”, le parole di Colantonio. L’idea di chiamare il titolo in questo modo è frutto in realtà delle pressioni di Bethesda, che non voleva probabilmente lasciare il marchio fermo. L’unico gioco della serie (prima di quello datato 2017) è infatti uscito nel 2006, ma non ebbe mai un sequel.

“Non è solamente qualcosa che riguarda me stesso. Tutto il team non voleva chiamarlo Prey. Il nostro gioco non aveva niente a che fare con Prey”, ha aggiunto Colantonio durante l’intervista. E in effetti le differenze ci sono tutte: l’originale è un altro gioco rispetto a quello di Arkane, così come c’è una grande differenza tra l’ambientazione, i personaggi, i protagonisti e anche la trama, oltre che l’intero gameplay.

Prey ha debuttato nel 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è considerato uno dei migliori mai prodotti da Arkane Studios. Attualmente il team di sviluppo è al lavoro su RedFall, first person shooter che può essere giocato sia in cooperativa che in single player. La sua uscita è prevista nel 2023, in esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Al day one sarà inoltre incluso anche nel Game Pass per PC e console Xbox, come ogni esclusiva Microsoft.