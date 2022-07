Per un videogiocatore incallito che è solito trascorrere moltissimo tempo seduto a giocare i suoi titoli preferiti, non c’è niente di più soddisfacente di una bella e comoda sedia da gaming, così da continuare a videogiocare nel massimo comfort. A tal proposito, in occasione del Prime Day 2022, Amazon ha messo in sconto svariate sedie da gaming, di differenti brand e prezzi.

Le offerte sono parecchio allettanti, e in alcuni casi i prezzi sono i più bassi di sempre, superando il 40% di sconto e attestandosi su taglie di prezzo inferiori ai 100€. Di tutto e di più, insomma.

Foto generiche

Come scritto in apertura, le sedie in sconto durante il Prime Day 2022 sono parecchie. Per voi, abbiamo selezionato le più vantaggiose, le sedie proposte ad un prezzo davvero irrinunciabile, in alcuni casi il più basso di sempre, come già ribadito.

È proprio il caso di citare il modello Newskill Nayuki, che viene proposto a 89,99€. Questa sedia, caratterizzata da un design semplice ed elegante, è disponibile in cinque colori ed è anche piuttosto comoda. In aggiunta, i braccioli sono imbottiti e regolabili, e un meccanismo di oscillazione assicura una buona postura, merito anche di un buon pistone che garantisce un supporto fino a 150 kg.

Salendo un po’ con il budget, è ovviamente possibile portarsi a casa qualcosa di più sofisticato, come ad esempio l’eccezionale DXRacer Prince P132, una sedia da gaming e da ufficio progettata per le competizioni eSports, dotata di cuscino lombare e poggiatesta. Qui di seguito tutti i link di riferimento.

La nostra selezione prodotti

Vi suggeriamo di consultare la nostra pagina speciale realizzata in occasione del Prime Day 2022, e anche di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!