Giochi gratis: Prime gaming regala ben 15 giochi, tra cui Star Wars: KOTOR 2

Con l'avvicinarsi del Prime Day 2024 di Amazon, previsto per il 16 e 17 luglio, i membri possono ora approfittare dei 15 giochi gratuiti che arriveranno prima dell'evento. Amazon ha annunciato che, in occasione della celebrazione annuale, gli abbonati a Prime potranno accedere a una vasta gamma di offerte promozionali, inclusi alcuni interessanti accordi su videogiochi. Tuttavia, prima che le offerte abbiano ufficialmente inizio, Amazon invita i suoi membri a reclamare ben 15 titoli per PC, ottenibili gratuitamente attraverso Prime Gaming dal 24 giugno al 26 luglio. Questi giochi, una volta reclamati, rimarranno di proprietà degli utenti.

I giochi offerti spaziano tra varie piattaforme, inclusi il negozio Epic Games, Amazon Games App e GOG. Tra i titoli più noti figurano Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords, Forager e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Di seguito è possibile trovare l'elenco completo dei giochi e le rispettive date di disponibilità:

Deceive Inc - Già disponibile

- Già disponibile Tearstone: Thieves of the Heart - Già disponibile

- Già disponibile The Invisible Hand - Già disponibile

- Già disponibile Call of Juarez - Già disponibile

- Già disponibile Forager - Disponibile dal 27 giugno

- Disponibile dal 27 giugno Card Shark - Dal 27 giugno

- Dal 27 giugno Heaven Dust 2 - Dal 27 giugno

- Dal 27 giugno Soulstice - Dal 27 giugno

- Dal 27 giugno Wall World - Dal 3 luglio

- Dal 3 luglio Hitman Absolution - Dal 3 luglio

- Dal 3 luglio Call of Juarez: Bound in Blood - Dal 3 luglio

- Dal 3 luglio STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords - Dal 11 luglio

- Dal 11 luglio Alex Kidd in Miracle World DX - Dal 11 luglio

- Dal 11 luglio Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dal 11 luglio

- Dal 11 luglio Samurai Bringer - Dal 11 luglio

Potete abbonarvi ad Amazon Prime attraverso questo indirizzo. Ovviamente continuate a seguirci per ulteriori notizie su giochi gratuiti e offerte.