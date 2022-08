Prime Gaming, come ogni mese, ha annunciato i titoli gratuiti che metterà a disposizione degli abbonati al servizio. I giochi di settembre vanno a comporre una triade decisamente interessante in grado di soddisfare ogni genere di giocatore. I titoli in questione, infatti, sono La terra di Mezzo: L’ombra di Mordor, Assassin’s Creed: Odyssey e Football Manager 2022.

Tutti gli abbonati, inoltre, hanno ancora qualche giorno per riscattare i titoli del mese di agosto. Anche in questo caso, il catalogo è interessante e comprende anche Starcraft Remastered. Si tratta di uno degli strategici più apprezzati dagli appassionati che torna con un comparto grafico rivisitato. Non si tratta, ovviamente, dell’unico titolo attualmente disponibile, ma sicuramente è uno dei più interessanti in attesa dei giochi di settembre.

L’ombra di Mordor, successore de L’ombra della Guerra, ci porta in una Terra di Mezzo dominata dagli Uruk-Hai. Tramite un’interessante gerarchia composta da svariati capi tribù, ci troveremo a dover inseguire e sconfiggere tutti i generali e riportare la pace nel regno ideato da Tolkien. Il titolo, distribuito nel 2017 è anche l’ultimo capitolo della serie, in attesa di un terzo gioco del quale, tuttavia, non sappiamo ancora nulla. In alternativa, Assassin’s Creed: Odyssey ci immerge nelle suggestive ambientazioni dell’antica Grecia. Il titolo di Ubisoft, invece, è uscito circa un anno dopo L’Ombra di Mordor e rimane ancora oggi un gioco piuttosto valido. Seguito di Assassin’s Creed: Origins, Odyssey ci consente di esplorare un vasto mondo di gioco e ci porta sulla strada giusta per diventare un grande eroe spartano.

Prime Gaming, inoltre, ha pensato anche agli amanti dei titoli sportivi. In attesa di FIFA 23 e dell’aggiornamento di eFootball, infatti, il servizio in abbonamento di Amazon Prime regala anche Football Manager 2022. A differenza degli altri titoli menzionati, questa volta parliamo del più celebre gestionale sportivo a tema calcistico. Per riscattare questi titoli, sarà sufficiente accedere alla pagina dedicata tramite Twitch, disponibile a tutti gli abbonati ad Amazon Prime.