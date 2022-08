Settimana scorsa vi avevamo anticipato dell’arrivo di una serie di giochi gratis per PC assolutamente da non perdere. Si tratta delle nuove aggiunte nel catalogo di titoli gratuiti del servizio Prime Gaming. Ogni mese, infatti, tutti gli abbonati di Amazon Prime possono ottenere senza spendere alcun centesimo una serie di videogiochi di grande livello. Per quanto riguarda agosto 2022, infatti, sono stati scelti dei titoli da capogiro che non vanno assolutamente persi.

Partiamo dal vero pezzo da novanta dei giochi gratis proposti questo mese da Prime Gaming, ovvero Starcraft Remastered. Uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati al mondo torna con una veste grafica totalmente modernizzata, per permettere anche a chi non visse questo capolavoro sulla propria pelle nei suoi anni d’oro di poterselo godere al massimo delle sue capacità quest’oggi. Starcraft Remastered, come tutti gli altri giochi di agosto è già riscattabile per tutti gli abbonati al servizio Prime Gaming.

In questa nuova ondata estiva di giochi gratis, inoltre, è presente un altro grande classico del mondo gaming su PC: Zack McKracken and the Alien Mindbenders. Parliamo della classica avventura grafica punta e clicca targata Lucasarts che mischia avventura, viaggi nel tempo e alieni, il tutto mescolato con le solite geniali trovate della Lucas e con una scrittura piena di battute dietro ogni angolo.

Ma i giochi gratis per il mese di agosto non finiscono qua, e in questi giorni oltre a Starcraft Remastered e Zack McKracken potrete fare vostri anche i seguenti titoli: Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer, Family Mysteries: Poisonous Promises. Vi ricordiamo che per riscattare tutti questi grandi titoli vi basta essere abbonati ad Amazon Prime e aggiungere i vari titoli direttamente dalla pagina dedicata di Prime Gaming che si può raggiungere direttamente da Twitch.