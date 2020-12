Prince of Persia: oltre al remake è in sviluppo un nuovo gioco, indizi

I giocatori aspettavano da anni l’annuncio del ritorno di Prince of Persia, e quando durante l’ultimo Ubisoft Forward è stato ufficializzato l’arrivo del remake dell’amatissimo Le Sabbie del Tempo, l’entusiasmo era alle stelle. Sfortunatamente quando mostrato durante l’evento di presentazione non è riuscito a convincere gli amanti della saga, ma oggi sembra che le speranze nel vedere un nuovo gioco dedicato al Principe di Ubisoft stanno per tornare prepotenti.

A far girare questa voce di corridoio sono stati diversi leaker conosciuti sul web, che hanno condiviso le parole e il video di uno youtuber indiano. In passato questa fonte era riuscita ad anticipare proprio l’annuncio del remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, e recentemente è tornato all’azione svelandoci che Ubisoft ha in lavorazione un nuovo gioco tutto dedicato al franchise del principe di Persia.

Indian YouTuber who leaked the Prince of Persia Sands of Time remake months in advance says a reboot is also in the works.

"Ubisoft is working on a completely new PoP game that won't be a remake..it'll probably come out in 2023 or 2024."https://t.co/BjAaEf6ryV pic.twitter.com/eRLFrQw5H8

— Okami (@Okami13_) November 30, 2020