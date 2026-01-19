Un frammento di gameplay di due minuti proveniente dal progetto cancellato di ZeniMax Online Studios, conosciuto con il nome in codice Project Blackbird, è apparso online rivelando quello che avrebbe potuto essere un ambizioso MMO mai arrivato sul mercato. Il materiale, la cui autenticità è stata confermata da Insider Gaming, mostra una demo tecnica realizzata in Unreal Engine che era stata utilizzata internamente dallo studio per presentare le capacità grafiche e il sistema di illuminazione del gioco.

La storia di Project Blackbird rappresenta uno dei capitoli più controversi nella gestione dei progetti videoludici da parte di Microsoft Gaming. Secondo fonti vicine allo sviluppo, il gioco aveva letteralmente entusiasmato i dirigenti della divisione gaming di Microsoft durante una presentazione avvenuta solo pochi mesi prima della sua cancellazione. Il titolo aveva come obiettivo una finestra di lancio fissata per il 2028, un orizzonte temporale che avrebbe permesso allo studio di raffinare ulteriormente l'esperienza.

Il filmato trapelato offre uno sguardo su quello che tecnicamente sembrava promettente per un MMO in fase di sviluppo. Le sequenze mostrano ambienti realizzati con particolare attenzione alla gestione della luce dinamica, uno degli aspetti su cui ZeniMax Online stava evidentemente concentrando i propri sforzi tecnici.

La decisione di cancellare completamente Project Blackbird arrivò nel luglio 2025, nel contesto di una massiccia ondata di licenziamenti che colpì Microsoft e che vide la cancellazione di numerosi altri progetti presso la casa di Redmond. Ciò che rende particolarmente sconcertante questa decisione è l'assenza totale di spiegazioni ufficiali: fino ad oggi, Microsoft Gaming non ha mai fornito una motivazione pubblica sul perché un progetto così avanzato e apparentemente apprezzato internamente sia stato interrotto.

Le conseguenze umane di questa cancellazione sono state devastanti per lo studio. Circa 300 sviluppatori persero il lavoro a seguito della decisione, un numero significativo che riflette le dimensioni e l'ambizione del progetto. Il colpo fu talmente duro che portò alle dimissioni di Matt Firor, presidente dello studio, segnando la fine di un'era per ZeniMax Online Studios, team noto principalmente per aver creato e mantenuto The Elder Scrolls Online.

Project Blackbird si aggiunge a una lunga lista di titoli promettenti cancellati negli ultimi anni, spesso senza che il pubblico o gli stessi sviluppatori ricevano spiegazioni adeguate. La trasparenza sulle ragioni dietro queste decisioni rimane un punto dolente nel rapporto tra publisher, sviluppatori e giocatori.

Quello che emerge dal frammento trapelato è la testimonianza di un lavoro creativo e tecnico considerevole che non vedrà mai la luce. Per i veterani dell'industria e gli appassionati di MMO, questi due minuti di gameplay rappresentano l'ennesimo "cosa sarebbe potuto essere" nel panorama videoludico, un genere che negli ultimi anni ha visto pochi nuovi ingressi di rilievo da parte dei grandi studi occidentali.