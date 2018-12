Project CARS 3 è in sviluppo: il CEO lo conferma

I fan della serie di simulazione automobilistica Project CARS saranno felici di scoprire che il terzo capitolo è attualmente in sviluppo. A confermarlo è il CEO di Slightly Mad Studios stesso, Ian Bell. La notizia è stata condivisa tramite GT Planet, in un thread del forum, dove si parlava del potenziale (ora reale) Project CARS 3.

Purtroppo questo è tutto quello che abbiamo tra le mani. Sarà distribuito su PlayStation 4 e Xbox One, oppure sui loro successori? Non abbiamo ovviamente idea di una data di uscita, ma se lo sviluppo è iniziato da poco, potremmo aspettarci un release (anche?) su console next gen.

Tutto ciò che Bell ha aggiunto è che si tratta di un progetto molto ambizioso: “Abbiamo intenzione di far saltare tutto in aria, di essere i migliori tra i migliori, anche rispetto a ciò che sarà disponibile in futuro.”

Project CARS 2 è stato un grande successo sia di critica che di pubblico, quindi crediamo che si possa essere fiduciosi del lavoro di Slightly Mad Studios. Voi lo attenderete con trepidazione?