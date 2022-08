Ancora oggi, dopo la bellezza di cinque anni dal suo lancio, The Legend of Zelda Breath of the Wild continua ad ispirare tantissimi sviluppatori e creativi. D’altronde parliamo di un vero e proprio capolavoro che ha ridisegnato gli stilemi del genere open world, e sono già tanti i giochi che ne hanno preso molte delle idee. Per citarne uno basti pensare a Genshin Impact, ma di recente anche gli sviluppatori del popolare Dead by Daylight hanno deciso di prendere spunto dall’ultimo Zelda principale, andando ad annunciare un nuovo gioco chiamato Project S.

Questo nuovo inaspettato progetto di Behaviour Interactive si è presentato con un primo trailer d’annuncio che mette in mostra un mondo fantastico ben distante dagli ambienti oscuri e orrorifici di Dead by Daylight. Project S è nato come un open world con meccaniche esplorative e una serie di enigmi variegati che metteranno alla prova i giocatori. Il gioco ha un impatto artistico che appare molto ispirato, con tanti scorci diversi nelle zone che ci vengono mostrate.

Come possiamo vedere nel primo trailer uscito solamente qualche ora fa, Project S incarna in sè diversi stili artistici che strizzano l’occhio alle architetture storiche. Possiamo scovare, infatti, diversi scorci che mettono in mostra edifici che si rifanno all’antica sfinge egizia ai classici abiti greci. Questo nuovo regno misterioso è però anche un miscuglio di tanti elementi che provengono da genere high fantasy.

Il mondo di Project sembra già parecchio vasto ed è sicuramente interessante vedere come gli autori di Dead by Daylight se la caveranno con un progetto nuovo molto distante dalla produzione che li ha resi noti al mondo intero. Al momento mancano ancora tantissime informazioni e dettagli importanti su questo nuovo titolo, ed è ancora presto per conoscere anche solo un periodo di lancio di Project S.