Project xCloud: le novità dell’Inside Xbox di settembre 2019

Durante l'Inside Xbox di settembre 2019 abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli su Project xCloud, il servizio di game streaming di Microsoft.

La fine dell’attuale generazione di console sta vivendo un momento di transizione molto importante. I servizi di game streaming non sono ancora una fetta importante del mercato, ma danno per certo l’impressione di essere pronti a divenirlo in breve. A novembre accoglieremo Google Stadia, il servizio del colosso di Mountain View. PlayStation Now è disponibile da tempo, anche se ha un grande impatto sull’ecosistema PS4. Microsoft, infine, punta a proporre Project xCloud: durante l’Inside Xbox di settembre 2019, andato in onda questa notte, abbiamo potuto scoprire qualcosa in più.

Durante la presentazione è stato detto che potremo provare Project xCloud durante ottobre e già da ora è possibile iscriversi alle prove se si risiede negli USA, Regno Unito e Korea. Saranno inclusi i seguenti giochi: Sea of Thives, Killer Instinct, Gears 5 e Halo 5.

Attualmente non ci sono informazioni precise per l’arrivo in Italia. Arriveranno più dettagli in futuro.

Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato di Project xCloud? Siete curiosi di questo nuovo servizio di game streaming, oppure ancora preferite il gioco in locale?