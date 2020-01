Project xCloud: tre nuovi giochi aggiunti al catalogo

Nell’ormai lontano E3 2018, Microsoft ha presentato attraverso un teaser Project xCloud, un nuovo servizio di giochi in streaming, annunciandolo definitivamente nell’ottobre dello stesso anno. Microsoft, come ha già dichiarato, collaborerà con un’ampia gamma di partner per rendere disponibile il servizio anche su altri dispositivi, confermando inoltre che avrà supporto ai Dualshock 4 e ai gamepad di Razer. La beta è stata proposta per ora negli Stati Uniti, Regno Unito e Corea Del Sud, riscuotendo un discreto successo su quest’ultimo territorio che sembrano apprezzare particolarmente il servizio.

Nelle ultime ore Microsoft ha aggiornato la sua libreria aggiungendo tre nuovi titolo oltre ai 15 già annunciati a gennaio. Tutti quelli che stanno usufruendo del servizio ora possono testare nello specifico Descenders, titolo sul “downhill“, sport ciclistico estremo dove i partecipanti si lanciano a velocità smodata giù per discese estreme; Totally Accurate Battle Simulator, gioco che sfrutta il Ragdoll, tipologia di fisica che viene usata anche in diversi titoli come Dark Souls; ed infine Frostpunk, gestionale acclamato da critica e pubblico. La scorsa settimana il colosso di Redmond ha anche ampliato la line up di Project xCloud con titoli del calibro di Destiny 2, Halo The Master Chief Collection e Sid Meier’s Civilization VI.

Questi di seguito sono tutti i titoli disponibili su Project xCloud che ricordiamo presto approderà in Canada ed in altri territori. Per l’Italia, per ora, non si hanno notizie a riguardo.

Halo The Master Chief Collection

SUPERHOT

The Surge

Destiny 2

Totally Accurate Battle Simulator

Civilization VI

Frostpunk

Portal Knights

GoNNER BLÜEBERRY Edition

Kingdom Two Crowns

Tracks The Train Set Game

Sparklite

Batman The Enemy Within The Complete Season (Episodi 1-5)

Descenders

The Wolf Among Us

Train Sim World 2019

Wastelands 2 Directors Cut

Nel 2020, Project xCloud consentirà ai giocatori di trasmettere dal cloud qualsiasi titolo Xbox che già possiedono o acquisteranno e il servizio sarà aggiunto per tutti i possessori di Xbox Game Pass. Cosa ne pensate di questo progetto? Potrebbe essere la svolta da parte di Microsoft? Fatecelo sapere nei commenti sotto la notizia. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità a riguardo.