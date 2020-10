PS Now: svelati i giochi gratis di novembre 2020

Come ogni mese, Sony Interactive Entertainment ci indica i nuovi giochi gratis PS4 che saranno aggiunti all’abbonamento PS Now. Il servizio, che sarà disponibile sia su PS4 che su PC, ci permetterà di giocare a nuovi titoli inseriti nel catalogo tra pochissimi giorni. Andiamo a vederli assieme.

I giochi verranno aggiunti il prossimo 3 novembre, quindi tra pochissimi giorni. Il catalogo di PS4 si arricchisce quindi di altrettanti videogames che si aggiungo ai sei rivelati lo scorso mese. I nuovi giochi sono F1 2020, Injustice 2, Rage 2, My Time at Portia, Kingdom Come: Deliverance e Warhammer: Vermintide 2.

F1 2020 è l’ennesimo capitolo della famosa serie automobilistica per tutti gli appassionati della formula 1 e non solo. Sviluppato da Codemasters e rilasciato lo scorso luglio, il titolo dispone di nuove caratteristiche che lo rinnovano dal precedente capitolo. Ad esempio nella modalità carriera viene introdotta una funzione di gestione della squadra nota come “My Team” che consente al giocatore di creare un’undicesima squadra. Il secondo gioco riguarda il sequel di Injustice, titolo di combattimento dai creatori di Mortal Kombat con protagonisti gli eroi ed i villain della DC, e non solo. Rage 2 invece è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Bethesda, rilasciato lo scorso anno. In My Time at Portia dovrete raccogliere, estrarre e creare affinché il vostro laboratorio venga incoronato il numero uno della città di Portia. Bisognerà aiutare la comunità a ricostruire la città e a scoprire i segreti che si celano sotto di essa, titolo molto interessante apprezzato da pubblico e critica. Il quinto gioco è Kingdom Come: Deliverance, gdr uscito due anni fa apprezzato nonostante i numerosi bug tecnici e grafici (questo sarà giocabile fino al prossimo 3 maggio 2021). Infine verrà reso disponibile su PS Now a partire dal prossimo 3 novembre Warhammer: Vermintide 2, videogioco d’azione in prima persona sviluppato e pubblicato da Fatshark. Sequel di Warhammer: End Times Vermintide.

Cosa ne pensate dei nuovi titoli che verranno aggiunti al PS Now? Li avete già giocati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti al servizio di PlayStation.