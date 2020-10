The Elder Scrolls 6 esclusiva? Capo di Bethesda “fatica a immaginarlo”

È passato ormai quasi un mese di uno degli annunci shock dell’anno, stiamo ovviamente parlando dell’acquisto di Microsoft di Zenimax/Bethesda in un colpo solo. Come capita molto spesso in queste situazioni, il pubblico si ritrova in una situazione instabile in quanto tutt’oggi non si è ancora capito alla perfezione se i titoli in uscita prossimamente verranno pubblicati solo su Xbox. Sappiamo bene infatti che l’azienda americana deciderà gioco per gioco. I titoli futuri che ancora non hanno alcun accordo di pubblicazione arriveranno quindi di certo su Xbox e PC, ma per le altre piattaforme si dovrà attendere informazioni per ogni singolo videogames. Proprio in queste ore Todd Howard, durante una intervista a GI.biz, ha potuto parlare del futuro di The Elder Scrolls 6.

La domanda ovviamente è stata se sarà effettivamente una esclusiva console. Howard ha semplicemente risposto che per lui è “difficile da immaginare”. Il capo di Bethesda Studios ha aggiunto però che non sarebbe la prima volta che le due aziende collaborassero sull’esclusività di alcuni titoli. Del resto Microsoft e Bethesda hanno un rapporto stabile sin dagli inizi degli anni 2000, quando Morrowind è stato rilasciato su Xbox, quindi mai dire mai.

Howard ha affermato un po’ quello che Microsoft ha dichiarato diverso tempo fa, vale a dire che decideranno gioco per gioco. “Decideremo cosa ha più senso per il nostro pubblico quando ce ne sarà l’occasione, e ad oggi non posso davvero prevedere cosa ci prospetta il futuro”. Insomma, ora come ora né Bethesda né Microsoft sanno se The Elder Scrolls 6 verranno rilasciate anche su altre piattaforme, nel caso non fosse così sarebbe un bello scacco per tutti i possessori di PlayStation ad esempio, mossa che potrebbe portare ad una contromossa da parte di Sony. Vedremo quindi cosa succederà in futuro, per ora il capo di Bethesda sembrerebbe abbastanza scettico nel far uscire The Elder Scrolls 6 solo per Xbox.

