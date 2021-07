PS Plus: annunciati i giochi gratis di agosto 2021

È fine mese, e come al solito in questo periodo ci tocca scoprire che cosa avrà da offrire tra qualche giorno il sempre molto generoso servizio in abbonamento PlayStation Plus di Sony. Come al solito qualche giorno fa alcuni leak hanno invaso la rete, svelandoci in anticipo cosa ci saremmo potuti aspettare. Ora, però, con l’annuncio ufficiale da parte della compagnia giapponese non ci sono più dubbi; scopriamo insieme, quindi, quali saranno i giochi che potrete riscattare ad agosto con l’abbonamento PS Plus.

I giochi in regalo con il PS Plus ad agosto 2021 saranno riscattabili a partire dal prossimo 3 agosto. Per i possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4 ci sarà Hunter’s Arena Legends, il titolo online PvP e PvE che è stato protagonista proprio durante l’ultimo State of Play di Sony. Si tratta di una battle royale dal sapore fantasy dove 30 giocatori dovranno scendere nell’arena per dimostrare le proprie abilità combattive.

Su PlayStation 4, ma riscattabili anche per chi possiede PS5 grazie alla retrocompatibilità, ci sono altri ben due titolo. Il primo di questi è Plants vs Zombie Battle for Neighborville. Un altro titolo dalla forte componente online e competitiva. Questa volta si tratta di un gioco con una serie di modalità multigiocatore online molto tradizionali, da affrontare con le due simpatiche fazioni delle Piante o degli Zombie.

Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 and Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville are your PlayStation Plus games for August: https://t.co/J10v87INrf pic.twitter.com/5NqtCCAn6E — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

Infine, il terzo ed ultimo gioco proposto con il servizio PS Plus dal prossimo agosto è Tennis World Tour 2, il titolo sportivo che vi farà calcare i più importanti campi da tennis di tutto il mondo, con la possibilità di utilizzare o giocare contro ai tennisti più forti del mondo. Vi ricordiamo, infine, che fino al prossimo 3 agosto sarete ancora in grado di riscattare i giochi del mese di luglio.