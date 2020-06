PS Plus: disponibili i giochi gratis di giugno

A fine maggio Sony Interactive Entertainment ha svelato al pubblico il primo gioco gratuito della line up mensile dei titoli gratuiti del mese di giugno. Per la prima volta, infatti, Sony non ha presentato entrambi i giochi in un colpo solo, ma ha diviso l’annuncio in due giornate. Il primo di questi, già scaricabile da diversi giorni per tutti i membri del PS Plus, era Call of Duty World War 2, lo sparatutto in prima persona di Activision, sviluppato da Sledgehammer Games e rilasciato nel 2017 che ci porta dritti dritti nella seconda guerra mondiale.

Nella giornata di oggi, precisamente dalle ore 17:00 italiane, invece è possibile scaricare il secondo gioco, vale a dire Star Wars Battlefront 2. Il titolo, pubblicato da Electronic Arts è sopratutto ricordato per le vicende riguardanti le loot box più che per l’opera incentrata nell’universo creato da Geroge Lucas. A differenza del primo capitolo, gli sviluppatori hanno inserito anche una storia single player che inizia precisamente dopo il furto dei piani, e la conseguente distruzione, della prima Morte Nera. Se siete fan quindi di Guerre Stellari, vi consigliamo vivamente di giocarci per approfondire ulteriormente la storia dell’universo.

I due titoli quindi faranno posto agli altri due giochi annunciati lo scorso mese per il PS Plus, di conseguenza avrete ancora poche ore per scaricarli se non lo avete già fatto. Ricordiamo inoltre che l’ottimo strategico Cities Skylines è disponibile anche su PS Now, per un tempo limitato, di conseguenza se siete possessori del servizio potete, anche in quel caso, giocarci.

Cosa ne pensate dei due nuovi titoli gratuiti del mese di giugno? Ci giocherete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti le informazioni future di PlayStation, ricordiamo infatti che l’evento dedicato a PS5 in programma questo giovedì è stato rimandato a causa delle proteste, tutt’ora ancora attive, negli Stati Uniti.