Nella giornata di ieri il solito portale francese Dealabs era riuscito nuovamente ad anticipare tutti sull’annuncio dei nuovi giochi in arrivo all’interno del servizio in abbonamento PS Plus. Giusto qualche ora fa è stata Sony a pubblicare il solito post sui proprio social svelando la vera identità della tripletta di titoli in arrivo ad agosto 2022, e possiamo dire con certezza che si tratterà di uno dei mesi più ricchi ed entusiasmanti da quando esiste il servizio PlayStation.

Il primo dei tre giochi in arrivo il prossimo 2 agosto è Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, il recente remake dei primi due amatissimi capitoli della saga usciti entrambi originariamente sulla prima PlayStation. Con questo doppio rifacimento ritroverete tutto quello che avete apprezzato nei due titoli classici, più un aspetto grafico totalmente rivisto insieme alla colonna sonora; punto forte dell’esperienza originale.

Arriviamo ora al vero e proprio pezzo da novanta del mese, un titolo che da solo sarebbe valso l’abbonamento mensile. Parliamo di Yakuza Like a Dragon, il settimo capitolo principale della serie di Ryu Ga Gotoku Studio che ci permette di vivere una nuova folle avventura totalmente rivoluzionata nella struttura di gioco. Il gioco, infatti, abbandona l’action beat’em up per abbracciare un gameplay da JRPG con una nuova città, nuovi personaggi e una nuova storia tutta da vivere.

Concludiamo con Little Nightamers, una piccola grande perla videoludica che ha saputo dare il via a una saga horror amatissima da tantissimi appassionati. Il primo capitolo ci introduce in questo mondo macabro e allo stesso tempo affascinante raccontandoci una storia completamente interattiva. Oltre a tutto questo ben di Dio, nel corso di tutto il 2022 verranno aggiunti nel servizio PS Plus tutti i capitoli principali del franchise di Yakuza, dallo 0 fino al sesto capitolo che chiude definitivamente la saga di Kazuma Kyriu.