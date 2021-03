PS Plus: ecco i giochi gratis di aprile 2021, c’è anche un’esclusiva

Ci siamo, dopo un mese particolarmente ricco di giochi gratis regalati da Sony, anche al di fuori di PS Plus con l’iniziativa Play at Home, quest’oggi siamo pronti a ricevere le novità ufficiali per gli abbonati al servizio. Come al solito l’annuncio è arrivato questo pomeriggio attraverso un post pubblicato sul PlayStation Blog, all’interno del quale abbiamo scoperto cosa potranno riscattare a costo zero gli abbonati del servizio PlayStation Plus ad aprile 2021.

Il primo dei giochi riscattabili gratis con il PS Plus ad aprile è già noto, dato che era stato svelato durante l’ultimo State of Play dedicato ai giochi PS5 e PS4. Parliamo del nuovo Oddworld Soulstorm, l’ultimo capitolo della saga con protagonisti i Mudokon che arriverà fin dal day one direttamente all’interno del servizio in abbonamento Sony. Un gioco molto atteso che ci riporterà nel malato mondo di Oddworld, e ci richiederà ancora una volta di salvare Abe e i suoi simili da macchinari infernali e tremendi nemici di tutti i tipi.

Le vere novità, invece, riguardano gli altri due titoli in arrivo su PS Plus il prossimo mese ovvero Zombie Army 4 Dead War e Days Gone. Il primo è la quarta iterazione dello spin-off a tema seconda guerra mondiale zombie dedicato alla saga di Sniper Elite. Mentre il secondo titolo è una delle esclusive Sony più amate della scorsa generazione. Sviluppato da Bend Studios dovrete accompagnare Deacon e la sua moto in una vera e propria epopea in un mondo devastato da un improvvisa epidemia.

Days Gone and Zombie Army 4: Dead War are your PS4 PlayStation Plus games for April, with Oddworld: Soulstorm also available for PS5: https://t.co/WlVLGGMOQg pic.twitter.com/nRH2euYAn1 — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2021

Come da tradizione, tutti i titoli annunciati quest’oggi raggiungeranno il servizio PS Plus a partire dal prossimo 6 aprile, e saranno riscattabili sia su console PS4 che su PS5.