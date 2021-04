PS Store, è ufficiale su PS3 e PS Vita rimarrà attivo

Sembra strano no? Eppure la decisione di Sony di chiudere il PS Store di PS3, PS Vita e PSP sembrava ormai presa. Migliaia di fan non erano contenti, per nulla. Molti giochi non potevano essere recuperati, patch che non sarebbero state più disponibili, insomma per tanti sarebbe stato l’inizio della fine. Soprattutto per tutte quelle persone che vivono di retro gaming e che continuano a giocare i titoli usciti anche da tanti anni. La decisione invece da parte di Sony, udite udite è stata ritirata!

Con un post sul Playstation Blog firmato direttamente da Jim Ryan in persona, il team di Playstation afferma che il PS Store di PS3 e PS Vita continueranno a vivere. Quello invece della prima console portatile di Sony smetterà di funzionare come programmato. Ovviamente per molti sarà una notizia felice, in tanti erano già invece corsi ai ripari cercando di recuperare tutto il prima possibile, soprattutto tutti quei titoli che dopo la chiusura sarebbe stato impossibile recuperare.

Come detto nel post del blog ufficiale, Ryan afferma che la decisione era stata presa in seguito ad alcune analisi di mercato soprattutto per favorire il proseguimento dei lavori commerciali sugli store che ora come ora sono sicuramente più attivi delle console di vecchia generazione. Ma i fan si sa, hanno la voce che riesce a scalfire anche la più invalicabile scelta e quindi possono sicuramente tirare un sospiro di sollievo. Il PS Store è salvo e con esso tantissimi titoli che non andranno persi nel tempo.

PS Store Update: Players will be able to continue to purchase games on PS3 and PS Vita: https://t.co/hLTznJeiML pic.twitter.com/5Idy1Modcb — PlayStation (@PlayStation) April 19, 2021

Ovviamente la notizia ha già fatto il giro del mondo e tutte quelle persone che avevano preso i forconi per andare contro Sony hanno sicuramente già riposto le armi per andare ad acquistare i loro titoli preferiti su PS3. Detto questo, non ci resta che augurarvi un buon recupero e fateci sapere se siete felici di come si è risolta la situazione PS Store.