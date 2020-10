PlayStation: giochi PS3, PSP, Vita spariscono dal PS Store dekstop/mobile

Secondo quanto segnalato da PushSquare, Sony avrebbe comunicato agli sviluppatori che ha intenzione di lanciare un nuovo PS Store in versione desktop e mobile, più avanti nel corso di questo mese. La conseguenza più immediata di questo cambiamento è che non sarà più possibile acquistare i giochi PS3, PSP e PlayStation Vita da computer e da mobile. Vediamo tutti i dettagli.

PS Store | Una nuova versione

Secondo quanto segnalato, come detto, i giochi PS3, PSP e PlayStation Vita non saranno più acquistabili dalla versione computer e mobile del PS Store. Questo significa che non sarà più possibile acquistarli? No, perché sarà possibile utilizzare il rispettivo store direttamente su console. Ovviamente si tratta di una scomodità aggiuntiva, visto che tramite computer o smartphone è più rapido.

Perdiamo accesso ai giochi già acquisitati?

No, i giochi già acquistati saranno come sempre disponibili nelle librerie delle rispettive console e potranno essere riscaricati. Ripetiamo, sarà sempre possibile acquistare giochi, ma solo su console.

Anche PS4 perde qualcosa

Non sono solo PS3 e le console portatili a perdere un pezzo. Anche le app, i temi e gli avatar PS4 non saranno più acquistabili direttamente tramite il PS Store versione desktop e versione mobile. Anche in questo caso, si potranno acquistare e scaricare direttamente da console. Inoltre, la lista dei desideri del PS Store sarà cancellata.

Perché questo cambiamento?

Per il momento la comunicazione non arriva direttamente da Sony, quindi non ci sono spiegazioni. È abbastanza credibile che si tratti di una conseguenza dell’arrivo di PlayStation 5: Sony sta molto probabilmente preparando il terreno alla sua nuova console.

Recenti informazioni scovate nel codice sorgente del sito PlayStation fanno ad esempio pensare che la lista dei desideri sarà integrata nella console. Probabilmente questo è legato alla suddetta cancellazione dei contenuti della lista.

Sony non ha ancora mostrato nulla dell’interfaccia grafica di PlayStation 5, anche se, a circa un mese dal lancio USA e dopo il teardown hardware della console, crediamo non manchi molto. Per il momento, Sony ha confermato un nuovo sistema dei Livelli Trofei dell’ecosistema PlayStation,disponibile da poche ore.

In ogni caso, questi cambiamenti sembrano più una riorganizzazione/ottimizzazione del servizio: dopotutto, non perderemo l’accesso a nulla. Speriamo che Sony sveli presto nuove informazioni sulla questione.