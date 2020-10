PS4: Sony saluta l’attuale generazione con un video emozionante

Manca sempre meno all’avvento globale che segnerà definitivamente l’inizio della prossima generazione, una di quelle che potenzialmente potrebbe davvero diventare memorabile. Ma memorabile lo è stata e lo sarà anche questa, almeno ancora per un po’. PS4 come la sua “rivale” Xbox One hanno sicuramente sfornato capolavori di ogni genere che hanno fatto emozionare milioni di giocatori in tutto il mondo. Parliamoci chiaro, le console sono più di semplici “macchine”, ci hanno portato verso lidi inesplorati facendoci provare ogni tipo di emozione possibile (che sia questa rabbia irrefrenabile oppure tristezza allo stato puro). Insomma, potremo stare qui giorni a parlare dei titolo che ci hanno formato di più.

Il canale di PlayStation Access ha voluto celebrare ogni gioco uscito sulla piattaforma targata Sony pubblicando un video in cui mostrano un semplice secondo di un determinato titolo rilasciato nel corso degli anni. Inutile ammetterlo, ci siamo particolarmente emozionati a rivedere un semplice frame di un semplice videogames. Il video in questione dura poco più di tre minuti, tempo più che necessario per sintetizzare questi magnifici 7 anni di PS4.

Sarebbe inutile fare una lista dei titoli che vengono mostrati, ma scommettiamo che ognuno di voi ha provato diverse sensazioni alla vista di questo fantastico filmato. Un video che testimonia quanto la community del gaming sia forte ed incredibile, una community che si emoziona, arrabbia, piange guardando si dei personaggi fittizi, ma che rimarranno sempre nel cuore di tutti quanti.

Cosa ne pensate di questo breve filmato? Quali sono stati i giochi di questa generazione che vi hanno fatto più emozionare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per avere informazioni aggiuntive sulla console di prossima generazione in uscita il prossimo 19 novembre.