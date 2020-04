PS5, confermata la presenza del jack audio nel DualSense

A gran sorpresa, in tarda serata del 7 aprile, Sony ha spiazzato tutti sorprendendo i fan con l’annuncio del tanto vociferato controller di PS5, ora conosciuto con il nome DualSense. Sony ha dichiarato di aver progettato il nuovo controller tenendo in mente le innovazioni apportato con l’avvento del Dualshock 4, con lo scopo di migliorare ulteriormente il feedback e regalare un’esperienza ancor più immersiva al videogiocatore.

Completano poi l’opera un design tutto futuristico, dalla forma a primo impatto molto ergonomica e simile a quella del controller Xbox, sebbene il DualSense mantenga comunque il layout tipico dei controller di casa Sony, con le levette analogiche “in linea“, grilletti adattivi e feedback aptico, ovverò fornirà al giocatore una risposta in base agli avvenimenti nel gioco: avevamo provato qualcosa di simile già con la vibrazione del Dualshock 4, ma il DualSense di PS5 creerà nuovi livelli di sensazioni da trasmettere agli utilizzatori.

