PS5: il controller DualSense “è pura meraviglia”, ecco le parole degli sviluppatori

Ieri sera Sony ha svelato al mondo il nuovo controller di PS5: DualSense. Il device includerà varie feature innovative, come il feedback aptico, i grilletti adattivi e un nuovo tasto “Create”. Uno dei punti fondamentali del controller e dell’esperienza di PlayStation 5 nella sua interezza è l’immersività e questa sarà raggiunta, secondo Naughty Dog, integrando l’audio e il feedback aptico già citato.

Robert Krekel di Naughty Dog è infatti intervenuto su Twitter, subito dopo la presentazione ufficiale del controller DualSense di PS5, affermando: “Sono veramente colpito dal nuovo controller per PS5. Ci sono un sacco di opportunità interessanti nell’integrazione tra audio e feedback aptico. Ho avuto modo di giocare con un prototipo tempo fa e le possibilità sono veramente eccitanti.”

This controller is pure awesomeness – just wait until you feel it. And I mean that literally! 😉 https://t.co/zbLgcfkBGD — Andrea Pessino (@AndreaPessino) April 7, 2020

Krekel, però, non è l’unico sviluppatore che ha detto la propria su quanto svelato da Sony. Anche Andrea Pessino di Ready at Dawn ha condiviso la propria opinione, come potete vedere qui sopra. “Questo controller è pura meraviglia: aspettate solo di poterlo percepire. E intendo letteralmente!” Queste le parole di Pessino. Pare proprio che i primi responsi siano quindi positivi.

Nel blog post di ieri, Sony ha affermato che “la sensazione del tatto all’interno del gameplay, così come dell’audio, non è stata al centro di molti giochi. Abbiamo la grande opportunità, con PS5, di innovare offrendo ai creatori di videogiochi l’abilità di esplorare nuovi modi per potenziare la sensazione di immersività tramite il nuovo controller. Per questo motivo abbiamo optato per il feedback aptico, il quale aggiunge una grande varietà di sensazioni quando si gioca, come il minor attrito di un’auto che si muove nel fango. Abbiamo anche incorporato i grilletti adattivi in L2 e R2, così da poter percepire la tensione quando esegui delle azioni, come tendere la corda di un arco.”