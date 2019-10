PS5: la CPU Zen 2 permetterà “più distruzione ambientale e IA più elaborate”

PS5 includerà una CPU AMD Zen 2 che permetterà maggiore distruzione ambientale e IA più elaborate, secondo gli sviluppatori di Everspace.

PlayStation 5 promette un passo in avanti serio a livello tecnologico. Per ora non conosciamo nello specifico tutte le caratteristiche tecniche della console, ma sappiamo che monterà una CPU AMD Zen 2 in versione personalizzata. Quest’ultima ha attirato l’attenzione di molti sviluppatori, insieme all’SSD. Certo, non sapremo quale sarà l’impatto qualitativo dei giochi console fino a quando non potremo vedere un vero titolo sviluppato per PS5 e Xbox Scarlett.

Nel frattempo, però, gli sviluppatori stanno discutendo, per quanto in via teorica, dei benefici della nuova CPU di PS5. Uno di questi è Michael Schade, CEO of Rockfish Games, sviluppatori di Everspace 2, sparatutto spaziale open world. Parlando ai microfoni di GamingBolt, il CEO ha parlato dell’esperienza del team con la CPU di PlayStation 4, e quanto questa abbia impattato positivamente sul primo Everspace.

Ha spiegato che uno sparatutto spaziale 3D come Everspace richiede molti sforzi alla CPU, a causa della mole di calcoli per la rilevazione delle collisioni, per la distruttibilità ambientale e per le centinaia di proiettili a schermo in uno stesso momento. Secondo Schade, più rapida è la CPU, migliori saranno le performance del gioco in tali aree (e non solo). Ha infatti affermato che “ci saranno collisioni più precise e una IA del combattimento più elaborata.”

“Avere maggiore distruttibilità e più dettagli sarebbe un altro grande beneficio di una CPU più rapida. Queste cose sarebbero facili da scalare su macchine da gioco meno potenti, quindi sarebbe per noi uno dei primi elementi da implementare nel gioco.”

Everspace 2, vi ricordiamo, sarà disponibile nel corso del 2021, ma rilascerà una versione Accesso Anticipato il prossimo anno su Steam. Diteci, cosa ne pensate delle parole di Schade? Credete che la CPU permetterà giochi migliori su PS5?