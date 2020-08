PS5: data di uscita al prossimo evento, entro fine agosto?

Fra due giorni potremo essere spettatori di un nuovo State of Play, la conferenza di Sony dedicata al mondo PlayStation. Questo giovedì la società giapponese si dedicherà principalmente a PlayStation 4 e PlayStation VR, con solo qualche aggiornamento su PS5 e su giochi già noti. Agosto, però, potrebbe essere comunque foriero di novità dedicate a PlayStation 5. Ricordiamo infatti che dobbiamo ancora scoprire la data di uscita e il prezzo (quest’ultimo al centro di un leak, giusto ieri).

Secondo un report di Bloomberg, il prossimo evento dedicato a PS5 è programmato per agosto. Takashi Mochizuki, un autore del noto portale, ha condiviso quanto riportato da un fonte – rimasta anonima – di PlayStation. Purtroppo la fonte non ha indicato quali potrebbero essere i contenuti di tale evento: ovviamente la speranza di tutti è che si tratti della data di uscita e del prezzo. Non sarebbe strano se così fosse, visto che il rilascio è atteso per il prossimo autunno (probabilmente tra ottobre e novembre).

Un’altra possibilità è che Sony Interactive Entertainment voglia dilatare i tempi ancora e dedichi il prossimo evento a una serie di annunci sui giochi di PS5: potrebbero esserci novità sui videogame first-party o su qualche grande esclusiva di terze parti. Purtroppo per ora si tratta solo di speculazioni e non possiamo raggiungere conclusioni certe.

Sempre da Bloomberg, possiamo leggere le parole di Damian Thong, analista di Macquarie Capital, il quale si aspetta che PS5 Digital Edition (ovvero quella senza lettore ottico) costi 400 euro/dollari, mentre la versione con lettore arrivi a 500 euro/dollari. La sua opinione è che, entro marzo 2021, PS5 venderà 6 milioni di console grazie agli early adopter che sfrutteranno la retrocompatibilità dei giochi PS4 per avere fin da subito un grande catalogo di giochi a disposizione.

Speriamo di ricevere presto conferme ufficiali in merito a questo supposto evento PS5.