PS5: teaser svela un nuovo gioco dall’autore di Dead Space

Domani alle ore 22:00 (orario italiano) si svolgerà il tanto atteso evento PS5. Il programma sarà dedicato principalmente, se non unicamente, ai titoli in uscita per la prossima console di casa Sony. Sebbene l’azienda giapponese non abbia suggerito nulla a riguardo è inevitabile che sui social network si sia creato il panico cercando di studiare nei minimi dettagli ogni post di publisher ed autori cercando di scovare qualche suggerimento in più. Proprio questa mattina vi abbiamo parlato di un possibile annuncio riguardante God of War 2.

Sembrerebbe che oltre agli sviluppatori del titolo con protagonista Kratos, sia presente anche uno degli autori del tanto acclamato Dead Space, survival horror osannato da critica e pubblico rilasciato nel lontano 2008. A riferirlo è stato proprio Antony Johnston, sulle pagine del proprio account Twitter. Lo sceneggiatore del primo capitolo della serie e di Dead Space: Extraction e Dead Space Ignition ha pubblicato un post in cui parla di questo progetto. “Come alcuni di voi sapranno, sto lavorando ad un grosso progetto da almeno due anni. Dovreste guardare tutti l’evento di PS5 di giovedì” ha detto nel tweet. Ma non è finita qua, Johnston ha risposto anche ad un commento di un utente il quale voleva sapere qualcosa in più a riguardo, questa è stata la sua risposta.

Hint: you play a character having a really bad time https://t.co/yVvUwZVdS2 — Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 10, 2020

Nonostante il modo scherzoso, si tratta pur sempre di un, seppur minuscolo, indizio su quello che ci verrà mostrato nella giornata di domani. Insomma, sulla carta si preannuncia un evento sicuramente da non perdere. Sony ha fatto le cose in grande e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi.

