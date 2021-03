PS5: fa passare la console per un router, inganna la sua famiglia

Lo scorso novembre abbiamo assistito al lancio mondiale di PlayStation 5. Come ben sappiamo, le scorte immesse sul mercato da Sony non sono riuscite ad accontentare tutti gli apppassionati che avrebbero voluto giocare con PS5 fin dal day one della console. La situazione ha scaturito spiacevoli ripercussioni come il bagarinaggio, che ancora oggi resiste su vari siti web di compravendita, ma c’è anche chi ha fatto di peggio.

Proprio a causa di questa scarsità di scorte in tutto il mondo, ci sono alcuni giocatori che stanno cercando in tutti i modi di mettersi una PS5 in casa il prima possibile. C’è chi è stato disposto anche a mentire alla propria famiglia, come un uomo vietnamita che ha spacciato la piattaforma di gaming Sony per un router. Questa, però, è solo una parte del piano portato avanti dall’uomo.

Per far apparire il più reale possibile questa sceneggiata, l’uomo ha richiesto anche l’aiuto di un suo amico, che si sarebbe presentato spacciandosi per un tecnico chiamato per montare il router. Questa storia è stata escogitata dall’uomo per nascondere alla propria famiglia l’ingente spesa che ha dovuto sborsare per acquistare la sua PS5. Detto questo, non abbiamo ulteriori notizie riguardo questa situazione, e non sappiamo se la famiglia dell’uomo ha poi scoperto il trucco escogitato.

Non è affatto la prima volta che PS5 viene spacciata per tutt’altro, in periodo di lancio un’altra persona aveva provato a nascondere alla moglie l’acquisto della console, spacciandola per un deumidificatore. Sembra quindi che la console Sony, in certi casi, stia prendendo le forme di tutta una serie di altri elettrodomestici. Cosa ne pensate del piano di quest’uomo? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.