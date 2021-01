PS5: God of War 2 non è l’unico gioco a cui sta lavorando Santa Monica

Ora che PS5 è da qualche mese nelle case dei fortunati che sono riusciti ad ottenerla, molti giocatori cominciano a chiedersi quando Sony andrà a fare nuovi annunci legati alla console di nona generazione. Per il momento sappiamo che a febbraio e marzo sono in arrivo due esclusive: Destruction All Star e Returnal, ma che ne è di tutti quei titoli esclusivi annunciati e che sono ancora senza una data?

Per il momento non ci è dato sapere niente più di quanto sappiamo già, ma stando ad un recente tweet di Santa Monica Studio, sembra che il team americano non sia solamente al lavoro sull’attesissimo God of War Ragnarock. Il tweet in questione lascia poco spazio alle speculazioni e fa intendere, senza troppi giri di parole, che i progetti in via di sviluppo nello studio potrebbero essere ben due.

La richiesta di Santa Monica Studio verte sulla ricerca di un nuovo Art Director. Costui si dovrà occupare della direzione artistica di un gioco non ancora annunciato che presumibilmente uscirà su PS5. God of War Ragnarock lo abbiamo già visto, anche se solamente attraverso un breve teaser, durante l’ultimo State of Play dedicato ai giochi per PS5; ergo nel tweet Sana Monica fa esplicitamente riferimento ad un secondo gioco che ancora non conosciamo.

Di cosa si tratta? Domanda difficile a cui trovare una risposta in questo momento, ma ripensando al passato dello studio americano, in un certo periodo pre-God of War, il team stava provando a sviluppare un titolo dalle tematiche sci-fi che non è mai andato oltre la fase concettuale di sviluppo. Cosa ne pensate di questo ultimo tweet di Santa Monica? Cosa vi piacerebbe vedere nelle mani del team oltre alla saga di God of War?