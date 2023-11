PS5 + God of War Ragnarok SOTTOCOSTO su Amazon! Solo 499€

È ufficialmente cominciato il quinto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un bundle davvero imperdibile. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 10% sul bundle con PlayStation 5 Standard Edition e God of War: Ragnarok, pagandolo solamente 499,00€ invece di 552,00€!

Bundle PS5 + God of War: Ragnarok, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta di Amazon è davvero conveniente poiché non solo vi consente di acquistare una PS5 a un prezzo vantaggioso, ma include anche God of War: Ragnarok, uno dei giochi più acclamati del 2022 e un'esclusiva di Sony che promette ore di divertimento nel mondo mitologico norreno. Si tratta, dunque, dell'occasione perfetta per tutti coloro che stavano pensando di acquistare una PlayStation 5, giacché non solo la pagherete meno del suo prezzo di listino, ma avrete anche modo di giocare immediatamente senza dover aggiungere un euro.

La versione di PlayStation 5 con lettore disco non solo vi consente di acquistare i nuovi titoli in formato fisico, che ha sempre un certo fascino, ma vi permette anche di giocare a tutti i videogiochi di PS4. La console è infatti retrocompatibile, consentendovi di godervi tutti i titoli della generazione precedente sfruttando al massimo le potenzialità dell'hardware next-gen di Sony. Per quanto riguarda God of War: Ragnarok, invece, in questo gioco assumerete il ruolo di Kratos e, insieme al figlio Atreus, esplorerete nove regni vasti e originali, affrontando una varietà di nemici tratti dalla mitologia.

Insomma, questo bundle rappresenta davvero un'occasione imperdibile, e potrete persino optare per il pagamento a rate senza interessi con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile. Vi consigliamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire a breve!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

