Questa nuova tastiera meccanica ha una DAC integrato, è fatta per gli audiofili

Fiio è un marchio sicuramente noto agli audiofili, che da tempo offre DAC e amplificatori di qualità. Ora il brand ha messo nel mirino gli appassionati di tastiere custom con la nuova Fiio KB3 HiFi, una tastiera meccanica personalizzabile che integra un DAC-AMP.

Fiio KB3 HiFi arriva sul mercato in tre versioni: una cablata e completa di DAC-AMP al costo di 159,99$, una wireless senza comparto HiFi al costo e una terza cablata, con DAC-AMP ma in versione “barebone”, senza switch né keycaps, entrambe disponibili a 139,99$.

La tastiera ha un formato 75%, più compatto di una TKL ma che non perde né la fila di tasti funzione, né le frecce direzionali. Le versioni complete sfruttano degli switch Gateron G Pro 3.0 Yellow, mentre il comparto HiFi è equipaggiato con due DAC Cirrus Logic CS43131 e due amplificatori SGMicro SGM8262, offre due jack, uno da 3,5mm e uno bilanciato da 4,4mm, ed è in grado di erogare fino a 550mW di potenza. In buona sostanza, si tratta di un Fiio KA13 installato all’interno della tastiera.

Fiio ha posto la giusta attenzione anche alla tastiera, che sfrutta un design gasket e pone molta attenzione al suono, con un pad in silicone che va a riempire la parte inferiore della scocca e uno strato di schiuma IXPE tra il PCB e il plate in policarbonato, tutti elementi che rendono il suono degli switch più corposo. La struttura è in una lega di alluminio e magnesio, molto robusta e che da il giusto peso alla tastiera, oltre che un feeling premium. Tutto è programmabile e personalizzabile tramite il firmware VIA, facilmente accessibile tramite l’applicazione o l’interfaccia web; la Fiio KB3 HiFi è compatibile sia con Windows che con Mac e, nella sua versione wireless, integra anche una batteria da 4000mAh.