PS5, recap della live dedicata al controller

Come annunciato ieri all’interno di un tweet Geoff Keyghley oggi ci ha mostrato per la prima volta un pad di PS5 in video all’interno di una live del Summer Game Fest completamente dedicata alla nuovissima periferica di Sony. Il Dualsense mira ad essere una grande rivoluzione non solo per il panorama Playstation ma anche per come ci si approccia a titoli che vogliono immergerci all’interno dei loro mondi. La prima cosa che ci viene introdotta da Geoff è sicuramente il peso e le dimensioni.

Leggermente più pesante del Dualshock 4 ma anche molto solido da tenere in mano. Speaker completamente rivisitati per riuscire a sfruttare a pieno anche il 3D Audio della console. Quello che sicuramente cambierà il modo di approcciare alcuni titoli saranno il feedback aptico e i grilletti meccanici. Durante la prova infatti ci è stato mostrato Astrobot Playroom in varie situazioni, all’interno delle quali Geoff descriveva com’era la sensazione sul joypad. In particolare i grilletti saranno sicuramente uno dei modi più belli per approcciare alcune sensazioni. All’interno della demo infatti era possibile tendere una molla e tramite i grilletti meccanici era possibile sentire la sensazione di tensione che si sente quando si stringe una molla nella realtà.

Una live sicuramente che ai più può lasciare interdetti soprattutto perché riesce purtroppo difficile comunicare le sensazioni che ci sono dietro la prova di un controller. Bisognerà infatti attendere di avere il controller davanti a noi, per riuscire a capire quanto potrà essere impattante il nuovo Dualsense di PS5. Se sicuramente vi aspettavate di avere notizie in più eravate all’interno della live sbagliata, sicuramente in un periodo in cui si è “all’asciutto” di notizie da parte di Sony.

Inoltre nell’ultima parte della live si è fatta chiarezza sui rumor dei prezzi di Playstation ed è stato confermato che prezzo e pre-order verranno annunciati molto tempo prima del loro reveal. Voi avete assistito alla live? Cosa ne pensate del nuovo controller di Sony, e quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!