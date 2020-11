PS5: non usate la rest mode con Spider-Man Remastered, attenzione

Il lancio di una nuova generazione di console porta con sé tante novità e tanto divertimento. I giocatori non vedono l’ora di buttarsi su un nuovo hardware che promette di far giocare a videogame di livello superiore. Purtroppo, al tempo stesso, i primi giorni di una nuova generazione comportano anche qualche problema. Così è anche per PS5: la console di nuova generazione di Sony PlayStation pare non andare perfettamente d’accordo con Marvel’s Spider-Man Remastered. Cosa accade?

Come segnalato tramite Twitter da Jeff Gerstmann, mettere PS5 in modalità riposo (rest mode) mentre Marvel’s Spider-Man Remastered è attivo, causa un crash dell’intero sistema e, al riavvio, forza il processo di “riparazione del drive di memoria esterno”. Gerstmann afferma che gli è accaduto più volte, quindi non si tratta di un caso.

Seems like putting a PS5 into rest mode while Spider-Man Remastered is running crashes the whole system, forcing that "repair your external drive" process when you start back up. At least that's how it's been for me the few times I've done that today. — Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) November 11, 2020

Purtroppo per ora non sappiamo cosa stia accadendo. Probabilmente si tratta di un qualche tipo di bug del gioco di Insomniac che sarà risolto il prima possibile, ma fino ad allora il consiglio può essere solo uno: non usate la rest mode di PS5 con Spider-Man Remastered. Assicuratevi sempre di chiudere il gioco prima di mettere in stand by PlayStation 5.

Considerando che manca circa una settimana all’arrivo di PS5 in Italia, è possibile che il problema si risolva per tempo. Per il momento Insomniac Games non ha dato informazioni in merito alla questione, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered (potete leggere la nostra recensione) è parte dell’edizione speciale di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Introduce una serie di migliorie tecniche, caricamenti più rapidi, il nuovo volto di Peter Parker e anche nuovi costumi.

Diteci, sarà uno dei vostri primi giochi PlayStation 5, oppure la vostra next-gen sarà dedicata ad altro?