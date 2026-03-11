Avatar di NaiberX 25
ma non andava come una 4070? hahahahahahah
Le software house stanno esagerando: grafiche fin troppo sofisticate che portano alle stelle i requisiti hardware per ottenere miglioramenti di cui tutto sommato si può fare tranquillamente a meno; e se questo gioco dà problemi con la PS5 Pro, su una PS5 "standard" che fa? Crasha direttamente all'avvio?
E per quanto riguarda la versione PC, per funzionare al massimo livello di dettaglio, senza glitch o altro, che scheda video richiede? Una Ge-Force al top che costa 2000 e passa euro basta? Speriamo che almeno questo ray tracing ultra pro (o come si chiama) sia disattivabile, altrimenti la stragrande maggioranza dei potenziali acquirenti (che hanno schede più limitate) sono tagliati fuori dalla possibilità di giocarci.
