Il mondo del gaming da salotto è di nuovo al centro dell'attenzione: Valve ha confermato ufficialmente che Steam Machine, Steam Frame e il nuovo Steam Controller arriveranno nel corso del 2026, dissipando i timori di uno slittamento all'anno successivo che si erano diffusi rapidamente nella community nelle ultime ore.

Tutto è iniziato con la pubblicazione del Steam Year in Review 2025, il tradizionale blog post di fine anno in cui Valve ripercorre le novità introdotte sulla piattaforma. Nel testo, parlando dell'hardware annunciato, l'azienda aveva scritto: "Speriamo di spedire nel 2026", una formulazione vaga che ha immediatamente alimentato speculazioni su un possibile rinvio al 2027. La scelta delle parole, in un settore dove ogni virgola viene analizzata dalla community, si è rivelata un autogol comunicativo.

La radice del problema è tecnica e affonda nelle stesse difficoltà che stanno colpendo l'intera industria tech: la carenza di memorie RAM e storage ha fatto impennare i costi dei componenti in modo significativo dall'annuncio dei prodotti, avvenuto a novembre 2025. Valve ha spiegato chiaramente che questo scenario la obbliga a riconsiderare il pricing e il calendario preciso di lancio, in particolare per Steam Machine e Steam Frame, i due prodotti a maggiore intensità hardware.

"Le carenze di memoria e storage che avete sentito menzionare in tutto il settore sono aumentate rapidamente, costringendoci a rivedere tempistiche e prezzi."

Contattata da The Verge, Valve ha chiarito che "non è cambiato nulla da parte nostra", confermando l'intenzione di portare tutti e tre i prodotti nei negozi entro la fine dell'anno. Il blog è stato prontamente aggiornato, sostituendo la formulazione ambigua con un impegno esplicito: "Spediremo tutti e tre i prodotti quest'anno". Una mossa trasparente, che però evidenzia quanto la comunicazione hardware di Valve stia navigando in acque difficili.

Per chi non ha seguito gli annunci di novembre, vale la pena ricapitolare la lineup: Steam Machine è un mini-PC pensato per il gaming in salotto collegato alla TV, un concetto già tentato da Valve nel 2015 con risultati deludenti ma che oggi, grazie al successo di Steam Deck, si ripresenta con basi molto più solide; Steam Frame è invece un visore VR, che andrà a competere direttamente con Meta Quest 3 e con l'ecosistema PC VR già affollato da Valve Index.

Dal punto di vista dei giocatori italiani, la situazione sui prezzi rimane il nodo centrale. Valve ha dichiarato di voler comunicare cifre concrete solo quando potrà farlo "con sicurezza", il che significa che il costo finale di Steam Machine e Steam Frame subirà probabilmente l'impatto dei rincari sui componenti. In un mercato europeo già sensibile ai prezzi, soprattutto per l'hardware VR, questo potrebbe influire significativamente sul posizionamento competitivo dei dispositivi rispetto ad alternative già disponibili.

Nelle prossime settimane ci si aspetta che Valve fornisca finalmente le date di lancio definitive e una struttura di prezzo per tutti e tre i prodotti. L'attenzione degli appassionati sarà massima: dopo lo straordinario percorso di Steam Deck, che ha ridefinito il concetto di gaming portatile su PC, la nuova tranche di hardware Valve rappresenta la scommessa più ambiziosa dell'azienda di Gabe Newell nel mercato consumer degli ultimi anni.