Assassin's Creed Shadows migliorerà ancora su PS5 Pro

In una fase di continua evoluzione per l'ultimo capitolo della saga degli assassini, Assassin's Creed Shadows si prepara a ricevere importanti miglioramenti tecnici sulla versione PlayStation 5 Pro. Le recenti dichiarazioni di Ubisoft a Digital Foundry rivelano un impegno significativo per sfruttare al massimo le potenzialità della console premium di Sony, andando oltre gli ottimi risultati già raggiunti al lancio. Un processo di perfezionamento che dimostra come il supporto post-lancio stia diventando sempre più cruciale nell'esperienza videoludica moderna, specialmente quando si tratta di titoli sviluppati per hardware di fascia alta.

L'evoluzione tecnica continua dopo il lancio

Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori francesi, il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) rappresenta un elemento chiave nel futuro di Assassin's Creed Shadows. Nonostante al lancio Ubisoft avesse preferito la propria soluzione TAA per l'upscaling, la collaborazione intensa con Sony negli ultimi mesi ha portato a significativi miglioramenti nella tecnologia PSSR.

"Ora siamo certi che la qualità dell'immagine con PSSR sarà sempre migliore di quella con TAA", ha dichiarato il team di sviluppo, sottolineando come siano stati risolti diversi problemi riguardanti la vegetazione in movimento e la resa dell'acqua, criticità che avevano afflitto anche altri titoli che implementavano questa tecnologia.

Il ritardo nel lancio di Assassin's Creed Shadows, inizialmente considerato un contrattempo, si è rivelato un'opportunità per implementare, e ottimizzare, tecnologie avanzate come i riflessi in ray tracing. Ubisoft ha spiegato che questa feature è stata sviluppata proprio durante il periodo aggiuntivo concesso dallo slittamento della data d'uscita.

"Avevamo un team estremamente motivato, che aveva imparato molto sviluppando la soluzione RTGI", ha rivelato Ubisoft, evidenziando come l'esperienza acquisita abbia permesso di implementare i riflessi con ray tracing mantenendo l'obiettivo di 30fps su PS5 Pro. Per il lancio, la priorità è stata data alla modalità qualità, per garantire un'esperienza priva di artefatti grafici o altri problemi tecnici.

Prospettive future e miglioramenti in arrivo

La notizia più interessante per i possessori di PS5 Pro riguarda gli aggiornamenti futuri. Ubisoft ha infatti annunciato che un prossimo update abiliterà i riflessi in ray tracing anche nella modalità bilanciata della console premium di Sony, andando a migliorare ulteriormente la resa visiva senza compromettere eccessivamente le prestazioni.

Le dichiarazioni di Ubisoft confermano quanto già evidenziato da Digital Foundry nelle sue analisi comparative: la versione PS5 Pro di Assassin's Creed Shadows rappresenta un miglioramento drastico rispetto alla controparte base, giustificando l'investimento nell'hardware più costoso per gli appassionati di grafica avanzata.

Il dialogo costante tra Sony e Ubisoft emerge come elemento fondamentale per il miglioramento tecnico del titolo. Gli sviluppatori hanno sottolineato come l'ottimizzazione sia un processo continuo, che non si è fermato con il lancio del gioco ma prosegue con l'obiettivo di sfruttare al massimo le capacità hardware della PS5 Pro.