Assassin's Creed Shadows su PS5 PRO "sembra quasi un altro gioco"

La versione PS5 Pro di Assassin's Creed Shadows ha conquistato gli esperti di Digital Foundry, che l'hanno definita una delle implementazioni più riuscite dell'hardware della nuova console di metà generazione Sony.

L'analisi tecnica rivela miglioramenti sostanziali rispetto alla versione standard di PS5, con particolare enfasi sull'illuminazione globale in ray tracing che trasforma radicalmente l'esperienza visiva. Questo upgrade non rappresenta solo un miglioramento incrementale, ma secondo gli analisti modifica profondamente la percezione dell'intero mondo di gioco, rendendo l'ambientazione significativamente più realistica e coinvolgente.

L'elemento che ha colpito maggiormente i tecnici è l'implementazione del ray tracing per l'illuminazione globale nella modalità Performance. Questo avanzamento tecnico non si limita a migliorare marginalmente l'aspetto grafico, ma trasforma completamente la resa visiva del titolo. Le ombre acquisiscono un dettaglio notevolmente superiore, mentre l'illuminazione diffusa trasferisce in modo naturale i colori dell'ambiente circostante alle superfici.

In molte condizioni di luce, la versione PS5 Pro sembra quasi un gioco completamente diverso.

In determinate condizioni di luce, la differenza è talmente marcata che gli esperti hanno descritto la versione PS5 Pro come "quasi un gioco completamente diverso" rispetto alla controparte standard. L'illuminazione realistica contribuisce a creare un'ambientazione che risponde in modo più fedele alle leggi fisiche della luce, aumentando l'immersione del giocatore nel mondo feudale giapponese ricreato da Ubisoft.

Potenza concentrata sul ray tracing

Nonostante l'entusiasmo per il miglioramento dell'illuminazione, Digital Foundry evidenzia come la maggior parte della potenza aggiuntiva della PS5 Pro sia stata dedicata esclusivamente all'implementazione del ray tracing. Questo significa che altri aspetti tecnici rimangono sostanzialmente invariati rispetto alla versione base della console. Il framerate mantiene i 60 fotogrammi al secondo nella maggior parte delle situazioni, con occasionali cali nelle scene più complesse e una limitazione fissa a 30 fps nelle aree del rifugio.

Anche la risoluzione nativa non ha subito modifiche significative, attestandosi intorno ai 1080p con successivo upscaling a 4K. È interessante notare come gli sviluppatori abbiano optato per la tecnologia TAAU invece del nuovo PSSR basato sull'intelligenza artificiale introdotto da Sony, scelta che potrebbe dipendere dai tempi di sviluppo o da considerazioni legate alle performance.

Modalità alternative: miglioramenti più contenuti

Le modalità Qualità e Bilanciata disponibili su PS5 Pro hanno ricevuto aggiornamenti più modesti rispetto alla modalità Performance. L'aggiunta principale in queste configurazioni riguarda i riflessi in ray tracing, ma secondo l'analisi di Digital Foundry questo miglioramento non è abbastanza significativo da giustificare il sacrificio dei 60 fps garantiti dalla modalità Performance.

Gli esperti consigliano quindi di optare per quest'ultima configurazione, che offre il miglior compromesso tra fluidità e qualità visiva, grazie soprattutto all'illuminazione globale in ray tracing che rappresenta il vero salto qualitativo rispetto alla versione standard di PS5. Assassin's Creed Shadows si conferma così come uno dei titoli che meglio sfruttano le caratteristiche hardware della nuova console Sony.

Il gioco sarà disponibile dal 20 marzo su PC e console, portando i giocatori nell'affascinante ambientazione del Giappone feudale con una qualità visiva che, almeno sulla nuova PS5 Pro, promette di stabilire nuovi standard per la serie.