Compleanno Aliexpress! PS5 Pro a 655€, ma solo per chi arriva prima

Le celebrazioni per il 15° compleanno di Aliexpress stanno portando offerte imperdibili, e tra queste spicca la PlayStation 5 Pro a un prezzo straordinario. Grazie a un coupon, gli utenti possono acquistare la console di nuova generazione a soli 655€, un notevole ribasso rispetto al suo prezzo di lancio. L'affare, tuttavia, è riservato a chi agisce in fretta: la disponibilità sia della console che del coupon è limitata e, come spesso accade con queste promozioni, chi prima arriva meglio alloggia.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 70€ durante il checkout

Sony PlayStation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony PlayStation 5 Pro è la console ideale per i videogiocatori più esigenti che non si accontentano delle prestazioni standard. Con il suo potente hardware ottimizzato, vi permetterà di godere dei vostri titoli preferiti in 4K a 60fps o addirittura 120fps, con un Ray Tracing avanzato che renderà ogni scena incredibilmente realistica. I 2TB di memoria di archiviazione vi consentiranno di installare una vasta libreria di giochi senza preoccuparvi dello spazio, mentre la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) migliorerà notevolmente la qualità visiva di ogni titolo.

Se siete appassionati di gaming competitivo o semplicemente desiderate la migliore esperienza audiovisiva possibile, la PS5 Pro vi catturerà con la sua connettività wireless superiore e l'unità SSD ultraveloce che elimina virtualmente i tempi di caricamento. La retrocompatibilità con i giochi PS4 (con qualità dell'immagine ottimizzata) e il supporto per l'8K la rendono un investimento a prova di futuro.

Non dimenticate che la console è attualmente disponibile con uno sconto extra di 70€, un'opportunità da non perdere per chi cerca il massimo delle prestazioni nel mondo del gaming. Pertanto, se desiderate vivere i vostri giochi preferiti con una qualità visiva senza compromessi per gli attuali standard delle console, con frame rate elevati e tempi di caricamento ridotti, questa è la console che vi consigliamo di acquistare.

