PS5: quanto dura la batteria del DualSense? YouTuber si esprime

PS5, la console di nuova generazione di Sony PlayStation, sarà presto disponibile sul mercato italiano. Come in ogni salto generazione, ci aspetta una macchina da gioco ben più potente rispetto a quella attualmente disponibile: avremo ray tracing, caricamenti rapidissimi grazie all’SSD e anche il supporto per i video in 8K. Sony, però, vuole vincere la generazione rivoluzionando non solo la console, ma anche il DualSense, il controller di PS5. La sua batteria durerà però abbastanza?

In caso non lo sappiate, il DualSese di PS5 introduce alcune novità, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il primo promette di elevare la vecchia funzione di vibrazione, permettendoci di percepire tra le dita in modo molto preciso sensazioni come la sabbia che scorre o l’erba mossa dal vento. I grilletti adattivi, invece, sono programmabili dagli sviluppatori per fare in modo che reagiscano alla pressione in modo diverso a seconda delle azioni svolte nel gioco. Queste funzioni potrebbero consumare enormemente la batteria: sarà così? Secondo un primo resoconto di uno YouTuber, sì.

Parliamo di Sakir Karpas, YouTuber greco. Il giocatore ha avuto modo di provare il controller con Astro’s Playroom, il gioco gratis incluso su ogni PS5 e pensato come showcase delle funzioni del DualSense. La sua opinione è nel complesso positiva – “è la migliore cosa che sia mai capitata a una nuova generazione” afferma – ma a suo dire la batteria è “un po’ deludente“.

Come detto, però, lo YouTuber ha giocato ad Astro’s Playroom, il quale sfrutta tutte le funzioni del DualSense di PS5 in continuazione. Inoltre, il resoconto dello YouTuber non è esattamente tecnico (non ci fornisce dati di alcun tipo). Possiamo però supporre che giochi simili consumeranno la batteria in modo massiccio.

Tutti, noi compresi come potete leggere, sono perlomeno concordi sul fatto che il DualSense è una vera innovazione difficile da descrivere a parole: diteci, siete ansiosi di provare queste nuove funzioni di PS5?