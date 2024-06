PS5 si aggiorna a giugno: tutte le novità dell'ultimo firmware

Sony ha annunciato il lancio dell'aggiornamento 24.04-09.40.00 per la console PS5 (acquistabile su Amazon), apportando una serie di miglioramenti significativi sia per il modello originale che per la versione Slim della piattaforma. Questo aggiornamento introduce importanti novità a beneficio degli utenti, in particolare per i più giovani.

Una delle principali introduzioni è la possibilità per gli account per bambini di collegare e integrare servizi e app di terze parti al proprio account PlayStation Network. Questo ampliamento permetterà ai giovani giocatori di accedere a popolari piattaforme come Discord, Apple Music, Spotify, YouTube e Twitch, migliorando così la loro esperienza di gioco grazie alla chat vocale e alla possibilità di trasmettere e condividere le loro sessioni di gioco.

Per quanto riguarda la sicurezza e il controllo, sono stati introdotti nuovi filtri contenuti per i genitori e i tutori, che permettono una gestione più efficace dei collegamenti con servizi e app di terze parti. Questi controlli, che variano in base all'età del giocatore, alle impostazioni del filtro contenuti e al paese o regione, assicurano un ambiente più sicuro per i minori.

L'aggiornamento offre anche la possibilità di attingere ai benefit della popolare piattaforma di chat Discord direttamente dalla PS5. Gli utenti possono avviare o partecipare a una chat vocale tramite la Game Base nel centro di controllo, accedendo direttamente ai server e alle chiamate.

Altre novità includono un aggiornamento del software per le cuffie wireless con microfono PULSE Elite, gli auricolari wireless PULSE Explore e l'adattatore USB PlayStation Link. Miglioramenti alla stabilità della connessione e alla funzionalità delle cuffie sono stati apportati, incluso un aggiustamento della spia di stato su PULSE Elite per renderla meno intensa.

Infine, l'update ha migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema, insieme a miglioramenti nelle messaggi e nell'usabilità di alcune schermate. Questi aggiustamenti rafforzano l'esperienza utente sulla console, aggiungendo un ulteriore livello di raffinatezza e comodità.

Sony continua a monitorare gli sviluppi e promette ulteriori aggiornamenti se dovessero emergere nuove necessità. Intanto, il PlayStation Store ha rivelato nuovi sconti esclusivi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus.