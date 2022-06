Dai tempi della prima storica PlayStation, Sony ci ha abituati al tradizionale lancio di una seconda versione dalle dimensioni più contenute della propria console. Il tutto cominciò con la minuscola PS One, dotata anche di uno schermo acquistabile separatamente per giocarci anche senza l’ausilio di un televisore casalingo. Dalla generazione PS2 in poi, Sony cambiò nome a questa versione denominandola Slim. In attesa di scoprire se esisterà anche una PS5 Slim, un appassionato ha provato a immaginare il possibile design di questa nuova versione di PlayStation 5.

L’autore del video in questione è lo youtuber conosciuto sulla piattaforma come DIY Perks, il quale non è affatto nuovo alla realizzazione di questi tipi di contenuti, anche al di fuori del medium videoludico. In uno dei suoi video più recenti, questo creatore di contenuti ha voluto immaginare una possibile versione di PS5 Slim davvero molto esigua nelle dimensioni.

Come dice lo youtuber all’interno del suo stesso video, l’obiettivo di questo esperimento era quello di ridurre l’intero chassis della console fino a raggiungere solamente i 2 cm di altezza. Basti vedere il design di una PS5 classica per capire quanto questa sembri a tutti gli effetti una missione impossibile, ma non per questo youtuber. Questo utente ha praticamente eliminato tutto il sistema di raffreddamento della console per poi costruire un nuovo sistema idrico, et voilà.

Il risultato è a dir poco incredibile, e riduce notevolmente la grandezza di PS5. La console originale è imponente, mentre questa PS5 Slim fai da te si presenta quasi come un piccolo lettore blu-ray nelle dimensioni e nella forma. Ora non ci resta che scoprire come e quando si presenterà una versione slim ufficiale di PlayStation 5. Di solito Sony ci ha abituati a svelare tale versione della propria console dopo circa tre anni dal lancio della versione originale, quindi, in teoria, ci sarà da pazientare ancora un po’.