PS5, Sony pensa già ad un DualSense migliorato?

Ma voi avete avuto già modo di provare le caratteristiche del nuovo controller di PS5? Anche se quelli in circolazione sono ormai tantissimi, non tutti ancora sono riusciti a mettere le mani sulla nuova console di casa Sony. Il tutto principalmente dovuto ad una scarsità di semiconduttori che sta portando non pochi disguidi anche ad altre aziende. Insieme a PS5 è arrivato anche il nuovo controller DualSense che ha diviso tantissimi critici, soprattutto sulle sue funzionalità e sul come verranno implementate nel prossimo futuro dagli studi first party di Playstation.

Anche se sembra presto, Sony sta già pensando a dei piccoli miglioramenti per il suo controller. Secondo quanto riportato da Respawn Firts, un nuovo brevetto depositato negli Stati Uniti farebbe pensare ad una versione del DualSense con all’interno un piccolo ricevitore Wi-Fi insieme a quello Bluetooth già presente nella periferica. Tutto questo dovrebbe giovare non solo per i giocatori ma anche per la connessione e l’input lag mentre si gioca. Sembra quindi che possiamo aspettarci delle novità lato periferiche. Ma ovviamente prendete la notizia per quello che è, i brevetti che vengono depositati dalle aziende sono molteplici, ma non è detto che poi l’idea finale venga messa in produzione.

Inoltre si potrebbe anche pensare ad una versione del DualSense per PS5 pensata completamente per il gioco in streaming. Dato che l’input lag all’interno del cloud gaming è un fattore predominante. Se magari aggiungiamo la voglia di Sony di entrare nel mercato dello streaming videoludico entro quest’anno, il tutto farebbe pensare ad una mossa di questo tipo per migliorare la periferica in vista del lancio di un Playstation Now nuovo di zecca.

Ovviamente le nostre sono soltanto speculazioni e pensieri fatti sulla base delle informazioni che abbiamo fino ad adesso, la cosa certa è che il mercato del cloud gaming è in forte espansione e sicuramente anche Sony vorrà fare il suo passo per permettere ai possessori di PS5 di goderne al pieno delle funzionalità. Voi avete già provato qualche servizio di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!