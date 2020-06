PS5: la super-grafica del CryEngine sarà su next gen

Quello che stiamo vivendo è un periodo di transizione per l’intera industria videoludica. L’avvento della next gen porterà diversi cambiamenti e le nuove console fungeranno da spartiacque tra la passata e la futura generazione. PS5 e Xbox Series X non permetteranno solamente la nascita di tutta una serie di nuove esperienza ludiche, ma anche i motori grafici subiranno delle evoluzioni per permettere ai team di sviluppo di lavorare al meglio con le proprie produzioni di nuova generazione.

Dopo l’annuncio dell’Unreal Engine 5, anche Crytek ha dichiarato di star lavorando per far approdare il CryEngine sugli hardware next gen PS5 e Xbox Series X. Il tutto è stato annunciato tramite un esaustivo nuovo post pubblicato sul sito ufficiale del motore di gioco made in Crytek. Tra queste dichiarazioni la compagnia ha reso pubbliche le proprie intenzioni da qui al prossimo futuro, annunciando anche che il CryEngine subirà un evoluzione per approdare al meglio sulle console di prossima generazione.

Come è possibile leggere all’interno del sito, Crytek inoltre sta attualmente collaborando con altre grandi compagnie come Google e ARM per far arrivare il proprio motore di gioco anche sui dispositivi mobile. “Inoltre stiamo anche preparando il CryEngine per proporlo sui prossimi hardware. Non vediamo l’ora di vedere ciò che verrà sviluppato con il CryEngine su dispositivi mobile e su console più potenti”.

Con questa conferma sappiamo che anche Crytek sarà ben presente nella prossima generazione videoludica. Non ci resta che aspettare l’uscita di PS5 e Xbox Series X per provare con mano ciò che la next gen saprà darci fin dai primissimi istanti di vita. Cosa ne pensate delle intenzioni di Crytek? Che aspettative avete sul CryEngine sulle console di prossima generazione?