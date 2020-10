PS5: UFFICIALE, ecco l’interfaccia utente in video

Proprio nella giornata di ieri un curioso teaser di Burger King è apparso sul web facendolo impazzire letteralmente. Dopo il breve filmato ci veniva mostrata una data, 15 ottobre ed un particolare suono che sembrava facesse riferimento proprio a PS5. Ebbene proprio in questi minuti sul blog ufficiale di PlayStation è apparsa in un corposo video l’interfaccia utente. Si tratta a tutti gli effetti di una interfaccia completamente diversa da quella di PS4, incentrata di più sul giocatore per offrire una esperienza davvero di “nuova generazione”, una immersione più profonda che ci connetterà rapidamente ai grandi giochi che l’azienda giapponese ci proporrà col tempo.

Proprio qui sotto potete godere il corposo video a riguardo, l’interfaccia effettivamente risulta più veloce e bella da vedere. In basso avremo tutte le varie impostazioni, dall’icona del nostro profilo fino all’icona classica dello spegnimento della console. Una caratteristica davvero interessante è la possibilità di vedere e leggere news in tempo reale attraverso una icona mostrata in bella vista. Il sistema può avvisarti anche quali attività in-game non hai ancora completato ed eventualmente potrà fornirti una guida dettagliata per immagini o video senza dover necessariamente cercare nulla. Bando alle ciance e godetevi il video qui di seguito.

C’è da dire che a differenza di Xbox Series X, a quanto pare qui è assente il quick resume, cosa che potrebbe far storcere il naso agli appassionati. Per il resto l’interfaccia sembra decisamente più intuitiva ma soprattutto veloce rispetto alla precedente console, in sintesi non vediamo l’ora di testarla con mano.

Le premonizioni che in molti avevano fatto dopo il teaser di Burger King si sono rivelate essere esatte quindi. Ora che Sony ha svelato anche la nuova interfaccia utente di PS5, quel che manca è provare con mano tutte le nuove funzionalità che la console di prossima generazione di casa Sony avrà da offrirci. Vi ricordiamo che PlayStation 5 uscirà il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate della nuova UI di PS5? Qual è la funzionalità che vi ha colpito di più? Diteci la vostra con un commento.