PS5: il teaser del Burger King non è quello che speravamo… probabilmente

Nella giornata di ieri, 13 ottobre 2020, tramite i canali social è apparso un brevissimo teaser dedicato a PS5 e, secondo quello che un po’ tutti pensavano, all’interfaccia grafica della nuova console. Sony Interactive Entertainment deve infatti ancora svelare varie novità della console, come la dashbord e altre funzioni software esclusive, come il nuovo Create, che sostituisce Share. Un teaser tramite Burger King era particolare, ma non così impossibile: parlando per il suolo USA, le società di videogiochi hanno collaborato con catene di fast food e altri marchi di cibo per anni. Ora, però, pare che non si tratti nulla di tutto questo.

Come segnalato da un utente Twitter, il teaser è probabilmente legato solo a una promozione di Burger King. Ordinando un “2 per 5 dollari” tramite l’app della catena, si ha una chance di vincere una PS5. L’immagine condivisa qui sotto non è certamente un falso, perché riporta anche un link che rimanda al sito ufficiale di Burger King dove è possibile vedere il teaser e le regole della promozione.

Burger King and PlayStation 5's upcoming promo. Buy a 2 for $5 on the BK App for a chance to win a #PS5 console! The URL in the bottom left takes you to https://t.co/oeCDvUCK4r. Shared by a BK employee. pic.twitter.com/MQhQvK0zdB — Okami (@Okami13_) October 13, 2020

Secondo quanto riportato, ci sono in paio 1.000 console da gioco PS5, ma anche 2.000 copie del gioco Sackboy A Big Adventure in formato digitale, 2.000 copie di Demon’s Souls (anch’esso in digitale) e 1.000 codici da tre mesi dell’abbonamento PlayStation Now.

La promozione, secondo il regolamento, è limitata unicamente al suolo americano, escluse Hawaii e Alaska. Non si tratta quindi di nulla di nostro interesse. Ovviamente il fatto che questa promozione di Burger King sia l’unica novità del 15 ottobre 2020, ovvero di domani, non è certo. È possibile che Sony sveli comunque qualcosa di nuovo tramite il PS Blog o tramite un nuovo video YouTube, ma certamente le possibilità diminuiscono.

Manca circa un mese all’uscita di PS5 in tutto il mondo (19 novembre, in Italia). Sony dovrà per certo sbottonarsi sull’argomento nelle prossime settimane: a questo punto, qualche giorno in più non fa grande differenza.