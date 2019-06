PS5 e Xbox Scarlett: il creative director di Mortal Kombat 11 critica chi parla della potenza delle console

PS5 e Xbox Scarlett sono ancora avvolte nel mistero ma questo non impedisce che tutti speculino sulla loro potenza: Ed Boon critica questa pratica.

La nuova generazione, rappresentata da PS5 e Xbox Scarlett, è ancora distante. Le due piattaforme saranno disponibili presumibilmente in contemporanea alla fine del 2020: manca quindi ancora un anno e mezzo e, come è più che ovvio, per ora non si sa molto sui due device. Questo non impedisce agli appassionati di lanciarsi in speculazioni e pronostici su ciò che Sony e Microsoft offriranno con le proprie nuove macchine da gioco. In alcuni casi, inoltre, il tutto sfocia in una becera console war.

I dati tecnici sono pochi, ma la caccia alla “console più potente” è già iniziata: anche solo pensando a quanto accaduto con PS4 e Xbox One, sappiamo bene che la minima differenza è sufficiente per far oscillare il favore del pubblico. Tutto questo è divenuto ora oggetto di critica di Ed Boon, creative director di NetherRealm Studios, che ha lavorato a giochi come Injustice e Mortal Kombat (compreso l’undicesimo capitolo, di cui trovate la recensione a questo indirizzo).

Xbox Scarlet is more powerful than PS5. PS5 is more powerful than Xbox Scarlet. How? HOW can anyone confidently make either statement without having WORKED on the FINAL hardware for each? — Ed Boon (@noobde) June 21, 2019

“Xbox Scarlett è più potente di PS5. PS5 è più potente di Xbox Scarlett. Come? Come può qualcuno fare certe affermazioni con grande sicurezza senza aver lavorato su entrambe le console nella loro versione definitiva?” Queste le parole di Boon. Il creative director ha quindi sfogato il proprio fastidio verso l’immortale console war: non crediamo però che le sue parole avranno grande effetto, soprattutto sui social network.

In ogni caso, Boon ha perfettamente ragione: per ora non sappiamo a sufficienza su PS5 e Xbox Scarlett; probabilmente, non scopriremo altro per molti mesi. Il miglior momento per un reveal completo (con data di uscita precisa e prezzo) sarà il prossimo E3: dovremo anche capire se Sony vorrà tornare alla kermesse losangelina dopo aver saltato l’edizione del 2019, oppure se deciderà di creare un evento indipendente. L’unica certezza è che l’attesa sarà difficile da sopportare.