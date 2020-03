PS5 e Xbox Series X: la potenza è secondaria, l’SSD è più importante secondo uno sviluppatore

Anche se la nuova generazione di console non è ancora stata completamene svelata, sopratutto per quanto riguarda il lato Sony, abbiamo già parecchie informazioni sul lato tecnico delle due macchine da gioco di prossima generazione. Nei giorni scorsi abbiamo infatti scoperto le specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X, notando che, in linea di massima, la console Microsoft risulta più potente. Sony dal canto suo sembra si sia concentrata particolarmente sull’SSD e su alcune funzioni come il sistema di audio 3D Tempest Engine.

Dopo le parole di un ex sviluppatore di Guerrilla Games riguardo alla potenza di Xbox Series X, arrivano su ResetEra le dichiarazioni di Jason Nuyens, co-fondatore di Breakfall, a favore di PS5 e del proprio SSD. “Il supporto all’SSD è una vera svolta su console. Sacrificherei la potenza della GPU per avere un disco veloce. L’unità SSD di Xbox Series X sembra veloce, ma quella di PlayStation 5 da l’idea di essere così veloce da poter immaginare come sarebbe progettare giochi senza doversi scontrare con i colli di bottiglia. Adoro quando un nuovo hardware permette di abbattere le frontiere su cui ci scontravamo in passato.”

Stando a Nuyens, l’SSD di PS5 sarà una delle caratteristiche fondamentali per i team di sviluppo che lavoreranno sulla console Sony di prossima generazione. Questo permetterebbe a PlayStation 5 di “mettere in secondo piano” la mera potenza per concentrarsi su una filosofia ben diversa sia rispetto a Xbox Series X, sia al modo in cui si sviluppava su PlayStation 4.

Al momento attuale ci mancano ancora diverse informazioni su PS5 e Series X, ma soprattutto ci manca vedere come le architetture tecniche di entrambe le console riusciranno a mettere in pratica il lavoro che verrà svolto dagli studio di sviluppo con i propri videogiochi. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jason Nuyens? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.