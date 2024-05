La PSP potrebbe tornare con una versione in grado di leggere i giochi PS4

La PlayStation Portable (PSP), prima console portatile di Sony, continua a essere un prezioso oggetto da collezione nonostante il supporto al suo catalogo sia stato interrotto da tempo. Recentemente, però, sono emerse voci su un possibile ritorno di questa amata piattaforma.

Secondo quanto riportato sul forum di ResetEra e dal giornalista russo Anton Logvinov, Sony starebbe valutando la produzione di una nuova versione della PSP, questa volta focalizzata sui giochi per PlayStation 4. Logvinov, noto per aver anticipato altri movimenti strategici di Sony, suggerisce che i titoli PS4 attualmente disponibili su Steam Deck potrebbero essere compatibili con questa nuova console portatile.

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, l'idea di vedere un nuovo dispositivo portatile dedicato ai giochi PS4 intriga molti fan. Inoltre, il successo del PlayStation Portal, un dispositivo ideato principalmente per incrementare l’engagement con la PS5, supporta l'idea che Sony possa continuare ad esplorare il mercato delle console portatili.

Certo non capiamo bene quale potrebbe essere l'interesse dei giocatori di avere una "PSP" in grado di far girare i giochi PS4, ma eravamo dubbiosi anche su Portal e poi è stato un successo. In breve, non dobbiamo assolutamente minimizzare il nome "PlayStation" e al valore aggiunto che può portare sul mercato.